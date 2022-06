von Michael Gottstein

Es ist alles andere als ein ungetrübtes Familienidyll, das Irmi Wette in ihren Figurentheaterstücken darstellt. Aber es ist notwendig, auch unschöne Wahrheiten aufzudecken, denn mit ihren Aufführungen bringt Irmi Wette den Kindern bei, wie sie sich gegen sexuellen Missbrauch wehren können.

Gemeinsam gegen Kindesmissbrauch: Organisatorin Magdalena von Schönau (links) und Irmi Wette | Bild: Michael Gottstein

Kinder und Erzieher von drei Kindergärten aus Bad Säckingen und Waldshut waren am Dienstagvormittag im Gemeindesaal von Heilig Kreuz zu Gast, und am Ende riefen sie im Chor: „Ich brüll ganz laut: Nein“. Eine weitere Aufführung gab es am Nachmittag. Die Puppentheaterspielerin Irmi Wetter und Organisatorin Magdalena Freifrau von Schönau sprachen mit dem SÜDKURIER über ihr Projekt „Pfoten weg“.

Die Geschichte Mit der folgenden Geschichte bringt Puppenspielerin Irmi Wette das Thema auf die Bühne: Eine Katzenfamilie erwartet Besuch von Onkel und Tante. Für die Kleinen ist dies kein Grund zur Freude, denn die Tante verteilt „Dinosaurierochsenfroschmaulschlabberschleimküsse“, und der Onkel nutzt das Vertrauen der Kinder aus und besticht sie mit Geschenken, um sich Übergriffe herauszunehmen. Doch die drei Katzenkinder haben Glück im Unglück: Ihre Eltern glauben ihnen, und sie haben gute Freunde, die sie ermutigen, laut „Nein“ zu sagen, wenn ihnen eine Situation unangenehm wird. Mit Merkreimen appellierte Irmi Wette an die Kinder, mit Eltern, Lehrern und Erziehern über solche Situationen zu sprechen.

Können Kinder im Grund- und Vorschulalter ermessen, was sexueller Missbrauch ist?

Irmi Wette: „Nein, die ganze Komplexität des Themas können Kinder noch nicht erfassen, aber sie haben ein gutes Gespür dafür, was in Ordnung ist und was nicht. Und wir können ihnen zeigen, dass sie sich auf ihr Bauchgefühl verlassen sollen, dass niemals sie selbst, sondern immer nur die Täter an einer übergriffigen Situation schuld sind, und dass sie sich Hilfe holen können und sollen.“

Auf Youtube findet man unter dem Suchwort „Irmi Wette" einen Film über die Aufführung, und auf Instagram Interviews mit Experten. Außerdem gibt es eine Elternbroschüre mit dem Titel „Pfoten weg! Macht Kinder stark". Weitere Informationen gibt es auf der Homepage www.pfoten-weg.de

Haben Sie das Gefühl, dass die Gesellschaft für dieses Thema sensibilisiert ist, oder gibt es noch viel zu tun?

Irmi Wette: „Als wir vor 20 Jahren mit unserem Projekt angefangen hatten, fühlten wir uns noch wie Aussätzige, denn das Thema war damals ein großes Tabu. Mittlerweile hat sich vieles bewegt, es gibt Expertengruppen, aber es gibt noch viel zu tun: Zum Beispiel müssen Lehrer, Richter und Sozialarbeiter zu diesem Thema weitergebildet werden. Die ganze Gesellschaft ist für sexuellen Missbrauch verantwortlich, und wir können nicht später erzählen, dass wir nichts gewusst hätten.“

In welchem Umfeld findet Missbrauch statt?

Magdalena von Schönau: „Man schätzt, dass 20 Prozent der Kinder sexuellen Missbrauch erfahren. Das ist alleine schon eine schreckliche Zahl, aber die Dunkelziffer ist noch höher. Etwa die Hälfte der Täter sind die eigenen Väter, zehn Prozent kommen aus dem familiären Umfeld, weitere zehn Prozent aus dem Sport- und Vereinsleben, und zehn Prozent der Fälle ereignen sich in Ferienlagern und bei ähnlichen Veranstaltungen.“

Welche anderen Maßnahmen sind im Rahmen des Projektes „Pfoten weg“ geplant?

Magdalena von Schönau: „Wir planen im Herbst oder Winter weitere Aufführungen in der Region, außerdem Elternabende und Fortbildungen. Der Organisator ist das Bildungswerk Wehr-Öflingen-Schwörstadt, und ich möchte Dekan Peter Berg, der die Schirmherrschaft übernommen hat, der Volksbank Rhein-Wehra, dem Weißen Ring, dem Sparkassenlandesverband und allen beteiligten Institutionen und Personen herzlich danken.