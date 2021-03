„Schweren Herzens“ hat sich der Stadtmarketingverein Pro Bad Säckingen dazu entschlossen, die nächsten beiden geplanten Veranstaltungen abzusagen. Das teilt die Vorsitzende Elisabeth Vogt jetzt mit.

Demnach wird sowohl das für den 8. und 9. Mai geplante Frühlingsfest mit verkaufsoffenem Sonntag als auch das Brückenfest, das von 25. bis 27. Juni stattfinden sollte, gestrichen. „Noch bis zum 18. April sind nach der Corona-Verordnung gar keine Veranstaltungen erlaubt. Ein Hochfahren auf Großveranstaltungen innerhalb von 8 Wochen nach dem Lockdown wird unserer Einschätzung nach nicht möglich sein“, begründet Vogt die Entscheidung.

Hochrhein/Schweiz Gaststätten sind zu, Veranstaltungen fehlen: Wie stark leiden die Brauereien unter dem Einbruch des Fassbiergeschäfts? Das könnte Sie auch interessieren

Aktuell plane Pro Bad Säckingen zum Ende des Lockdowns alternative, corona-konforme Aktionen. Genauere Informationen sollen demnach noch folgen. Geplant sei, das diesjährige Brückenfest ersatzweise im kommenden Jahr nachzuholen und regulär im Jahr 2023 wieder regulär zu veranstalten.

Bad Säckingen Von Lockdown und Reisebeschränkungen hart getroffen: So bremst Corona Bus- und Taxi-Fahrer aus Das könnte Sie auch interessieren

Unberührt von dieser Absage halte Pro Bad Säckingen derzeit am Naturparkmarkt am 25. Juli in Wallbach, den Märchentagen mit verkaufsoffenem Sonntag vom 22. bis 24. Oktober und der noch nicht terminierten Modenschau fest, so Vogt weiter.