Bad Säckingen – Es ist die Chance für Frauen und Männer eine qualifizierte Berufsausbildung zu erhalten – und so die besten Voraussetzungen zu schaffen für einen Arbeitsplatz. „Die häufigsten Ursache, die vielleicht eine Ausbildung verhindert oder dazu geführt hat, dass ein Studium oder eine Ausbildung abgebrochen werden musste, ist jahrelange Kindererziehung“, erklärt Hans Hebeisen, Geschäftsführer der Kaufmännischen Bildungsstätte DHV. Aber auch für Menschen mit Handicap, bietet die Bildungseinrichtung eine Chance zur Qualifikation und somit zur Integration in der kaufmännischen Arbeitswelt.

Um diesen Menschen eine Chance zu bieten, hat die gemeinnützige Bildungseinrichtung mit Unterstützung der Agentur für Arbeit, bereits 1995 in Bad Säckingen und später auch in Lahr und Lörrach jeweils ein Lernbüro eingerichtet, um einen anerkannten Berufsabschluss als Kaufmann/frau für Büromanagement (früher Bürokaufmann/frau) zu ermöglichen.

Beim DHV-Lernbüro handelt es sich um ein fiktives Unternehmen (Übungsfirma), in dem alle Abläufe, Kenntnisse und Fähigkeiten eines kaufmännischen Ausbildungsbetriebes realistisch vermittelt werden. Die Ausbildungsdauer beträgt 35 Monate und endet mit der IHK-Prüfung. Unterrichtet wird im Dualen System. Das heißt, die Teilnehmer besuchen im Rahmen eines Kooperationsvertrages auch die Kaufmännische Berufsschule in Bad Säckingen und bilden dort eine eigene Fachklasse. Weiter arbeitet das Lernbüro mit regionalen Firmen zusammen, bei denen die Teilnehmer ein Praktikum absolvieren können. Viele Teilnehmer werden von diesen Praktikumsbetrieben anschließend in ein festes Arbeitsverhältnis übernommen. Nahezu allen Teilnehmern des DHV-Lernbüros gelang es bislang, nach der Abschlussprüfung einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz zu erhalten. Das Interesse an den Absolventen ist groß. Denn viele mittelständische Betriebe seien aufgrund der gestiegenen Ausbildungsanforderungen oftmals nicht mehr in der Lage selbst auszubilden und sind daher froh, gut ausgebildete Personen vom DHV-Lernbüro übernehmen zu können. Und darum: „Unsere Integrationsquote ist sensationell“, sagt Hans Hebeisen nicht ohne Stolz.

Die Ausbildung findet am Vormittag und in Gleitzeit statt. „Wir sind die einzige Bildungseinrichtung in Baden-Württemberg, die den Teilnehmern auch eine Gleitzeit anbietet“, so Hebeisen weiter. Somit wird gerade den Alleinerziehenden ermöglicht, den Alltag mit Kindern und Beruf in Einklang zu bringen. „Die einzige Zeitvorgabe ist, dass die Teilnehmer eine Kernzeit von vier Stunden in der Bildungseinrichtung sein müssen“.

Das DHV-Lernbüro blickt heute auf eine 27-jährige Erfolgsgeschichte zurück. 1995 in Bad Säckingen gegründet, war das DHV-Lernbüro zunächst in einem Klassenraum der Hauswirtschaftsschule untergebracht. Danach wurden Räume in der Schaubinger Straße und später dann in der Friedrichstraße. 2011 erfolgte der Umzug an den heutigen Standort in der Mumpferfährstraße 68. Dort verteilt sich das DHV-Lernbüro auf drei Etagen. Insgesamt 500 Quadratmeter stehen für Schulungsräume, die Übungsfirma sowie Büro und Besprechungsräume zur Verfügung. Unterrichtet wird mit drei Ausbildern und weiteren Lehrkräften auf Honorarbasis.

Im vergangenen Jahr konnte aufgrund von Corona keine neue Ausbildung starten. In diesem Jahr soll es aber planmäßig am 1. September wieder losgehen. „Zunächst müssen ein Eignungstest absolviert und die Fördermodalitäten geklärt werden“, erklärt Hans Hebeisen. Dazu finden individuelle Beratungsgespräche sowie demnächst eine Informationsveranstaltung statt. Dabei werden auch Vertreter der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter über die Förderung berichten. Voraussichtlich im Mai wird die nächste Informationsveranstaltung in Präsenz stattfinden. Interessenten sollten sich vormerken lassen und können vorab bei der Lörracher DHV-Geschäftsstelle Kursunterlagen telefonisch unter 07621/9391-11 anfordern. Weiteres Informationsmaterial ist außerdem unter www.kabi-dhv.de abrufbar. Zusätzlich wird neben der Teilzeitumschulung auch eine Ganztagsumschulung zum Kaufmann/frau für Büromanagement angeboten. Diese Maßnahme dauert 23 Monate und steht Männern wie Frauen offen und setzt keine Kinder voraus.