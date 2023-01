von Michael Gottstein

Im Jahre 2015 war der Freiburger Erzbischof Stephan Burger zum Fridolinsfest nach Bad Säckingen gekommen, und gestern besuchte er die Stadt erneut, um das Fest des heiligen Hilarius von Poitiers zu feiern.

Hilarius von Poitiers Hilarius war einer der großen Bischöfe des 4. Jahrhunderts, die die Grundlagen für das christliche Denken im Westen schufen. Hilarius war nicht nur das große Vorbild Fridolins, sondern ist auch ein Leitbild und Hoffnungsträger für die Kirche, die sich in einer aktuell schwierigen Lage befindet. Der heilige Fridolin als Stadtpatron mag in Bad Säckingen etwas populärer und das Hochamt an Fridlini noch besser besucht sein, aber der erste Kirchenbau auf der Rheininsel war dem heiligen Hilarius geweiht.

Wenn auch die Seitenschiffe im Fridolinsmünster relativ spärlich besetzt waren, so versammelten sich doch zahlreiche Gläubige im Mittelschiff. Der Erzbischof bezeichnete Hilarius als einen „Kämpfer für Jesus Christus“ und als Kirchenlehrer, der für seine Überzeugungen in die Verbannung gegangen war. Gegen die Lehre des Arianismus, der in Jesus einen – wenn auch herausragenden – Menschen sah, verteidigte er die Lehre, dass Jesus Gottvater, Sohn und Heiliger Geist in Personalunion sei.

Erzbischof Stephan Burger beim Empfang für die Gemeinde | Bild: Michael Gottstein

Von Hilarius stammte auch der Satz „Ungläubigkeit ist Torheit“, der, so Stephan Burger, heutzutage provokant wirken müsse. Eine vor vier Jahren veröffentlichte Studie habe gezeigt, dass für 40 Prozent der Jugendlichen der Glaube keinen besonderen Stellenwert habe. „Heute sind die Zahlen wohl noch dramatischer, und Ungläubigkeit scheint zur Normalität zu werden.“ Dabei sehnten sich viele Menschen nach Sinn und Transzendenz, suchten diese aber eher in Meditation und fernöstlich oder esoterisch angehauchten Lehren.

Die Missbrauchsskandale hätten die Gräben zwischen Gemeinden und der Institution vertieft, so seine Problemanalyse, der er das Vorbild des heiligen Hilarius entgegenstellte: „Für Hilarius gab es die Trennung zwischen Kirche und Glauben nicht.“ Die Botschaft Jesu sei der Kirche anvertraut, und diese habe die Lehre über die Jahrtausende weitergegeben. Es sei eine Botschaft der Erlösung und Befreiung, auch wenn der Verkündende selbst ein sündiger Mensch sein mag. „Für Außenstehende mag es Torheit sein, für uns ist es Gottes Kraft und Weisheit“, sagte der Erzbischof, den Apostel Paulus zitierend. Umrahmt wurde das Hochamt von dem Münsterchor und -orchester sowie den Solisten Nathalie Beck (Sopran) und Irene Hofmann (Alt), die Haydns Missa in F und Auszüge aus Corellis „Weihnachtskonzert“ aufführten.

Erzbischof Stephan Burger war der Hauptzelebrant beim Hochamt anlässlich des Hilariusfestes. | Bild: Michael Gottstein

Beim Empfang im Fridolinssaal zog der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Alexander Löw eine insgesamt positive Bilanz der vergangenen Jahre, die von der Zusammenlegung der Pfarreien zu Seelsorgeeinheiten geprägt waren: „Wir in Murg und Bad Säckingen haben diesen Prozess gemeinsam gut bewältigt.“ Nun stehe man aber vor einer neuen Umstrukturierung im Rahmen der Kirchenentwicklung 2030. Sie wird zur Bildung von Großpfarreien führen, deren Dimensionen diejenigen der Seelsorgeeinheiten noch weit übersteigen werden. „Dies hat bei der Gemeinde viele Fragen aufgeworfen, unter anderem: Was bedeutet dieser Schritt hier vor Ort für uns“, so Alexander Löw.

Der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Alexander Löw beim Empfang für die Gemeinde. | Bild: Michael Gottstein

Der Erzbischof räumte ein, dass die Kirchenentwicklung 2030 manche Menschen erschrecke. Ziel sei aber nicht die Zentralisierung, vielmehr solle ein Rahmen geschaffen werden, in dem „Kirche vor Ort“ ermöglicht werde: „Die Kirche lebt vom Miteinander in der Gemeinde, egal, wie die Gemeinde in rechtlicher Hinsicht heißen wird.“ Er appellierte an alle Gläubigen: „Sie haben es in der Hand, dass die Kirche weiterhin leben kann.“