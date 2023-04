Dekan Peter Berg zelebrierte das von einem kleinen Kirchenchor begleitete Osterhochamt am Sonntag im Bad Säckinger Fridlinsmünster. In seiner Predigt bezeichnete der römisch-katholische Geistliche das leere Grab, das Maria von Magdala und die Jünger entdeckt hatten, als Symbol dafür, dass in Europa der christliche Grundpfeiler der Gesellschaft einer großräumigen Leere gewichen sei.

„Für manche mag das angenehm sein, da sie sich zu nichts mehr verpflichtet und niemandem verantwortlich fühlen.“ Doch das Grab sei zum Ausgang einer neuen Suchbewegung der kleinen christlichen Gemeinde geworden, die sich nicht damit abgefunden habe, dass der Tod das letzte Wort haben sollte. Wenn sich heute Menschen, geleitet von der christlichen Botschaft, ebenfalls auf die Suche machten, könne Ostern für einen neuen Aufbruch stehen, der die Welt verändern könne, so der Geistliche.