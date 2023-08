Direkt neben dem Münster steht seit einigen Tagen ein großer, schwarzer Kater, der sich mit einem Schild um den Hals als Hiddigeigei vorstellt. Doch einige Bad Säckinger stören sich an dem Tier aus Metall und was er verdrängt hat. Während sich manche an der Skulptur stören, sieht die Stadt in der Figur eine große Bereicherung.

Leserbrief brachte Stein ins rollen

Bereits vergangene Woche war im SÜDKURIER ein Leserbrief von Barbara Adler zu lesen, in dem sie sich von Hiddigeigei erzählen lies, dass dieser gerne an einer anderen Stelle stehen würde: „Bei einem kurzen Schwätzli mit ihm (Hiddigeigei) habe ich erfahren, dass er eigentlich viel lieber auf dem Kinderspielplatz im Schlosspark sitzen würde“, heißt es in dem Brief. Lieber wäre der Kater selbst an einem Spielplatz und es tue ihm auch um die Schaukel leid, die für ihn weichen musste, so Adler.

Hiddigeigei vor dem Münster Zu finden ist die große Figur des Hiddigeigeis rechts neben dem Fridolinsmünster in Bad Säckingen direkt vor einem Baum. Früher stand an diesem Ort eine Schaukel, die nun für den Selfie-Spot weichen musste. Der neue Selfie-Spot soll dazu dienen, Bad Säckingen in sozialen Medien bekannt zu machen. Zudem ist die Figur mit einem QR-Code versehen, der die Benutzer auf die Website der Stadt über die Geschichte des Trompeters von Säckingen und Joseph Victor von Scheffel leitet. Denn Hiddigeigei stammt aus Scheffels berühmten Versepos über die Stadt.

Kein idealer Standort?

Der Brief erweckte auch bei anderen Lesern des SÜDKURIER Interesse. Einer davon, Michael Brogli. Auch er hält die Auswahl des Ortes für falsch, wie er im Gespräch mit dem SÜDKURIER sagt. Brogli meint, eine Einladung zum Fotografieren brauche es am Münster ohnehin nicht: „Ich erlebe es Tag für Tag, dass die Leute das Münster aufnehmen, das ist bereits ein beliebtes Fotomotiv“.

Hier ist Hiddigeigei im Moment zu finden. Zwischen Münster und Rathaus vor dem Baum, sitzt der Kater und wartet auf das nächste Selfie. | Bild: Moritz Stein

Michael Brogli bekomme von vielen Menschen die Stimmung zu dem Kater mit. „Die Leute kennen mich und sprechen mit mir und viele sagen, das geht so nicht“, sagt er.

Viel Geld für wenig Effekt

Zudem findet Brogli, dass das Geld für die Figur besser hätte verwendet werden können – zum Beispiel für die Infrastruktur Bad Säckingens als Heilbad. Das Tourismusamt habe mit der #ischSÄKsy-Kampagne „schon genug angerichtet“, findet Michael Brogli.

Kein Platz für Kinder

Prinzipiell findet Brogli es gut, dass es den Kater gibt und auch dass dieser Teil des Stadtbilds ist. Doch der Abbau der Schaukel ist für ihn „ein Skandal“. Denn die Schaukel sei gut genutzt worden und nun könnten Kinder mit der neuen Attraktion nichts mehr anfangen, wie der Versicherungsvertreter meint.

Cedric Kübeck stimmt Brogli in diesem Punkt zu. Auch er stört sich daran, dass für Kinder etwas verloren gegangen sei. „Wir sind um die 30 und bekommen es mit“, so Kübeck, dessen Freundin selbst Kinder hat. „Man hat es beobachtet, es war immer eine tolle Gelegenheit zum Spielen für die Kinder“, sagt das Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr weiter.

Ein Schild weißt auf die Benutzung der Kater-Figur hin. Klettern ist danach verboten. Dieses Schild stört Cedric Köbeck besonders. | Bild: Stein, Moritz

Für die Figur des Hiddigeigeis in dieser Form gibt es bei ihm und seinen Kollegen nur Unverständnis, wie er sagt: „Da ist nichts, was Kinder nutzen können, sogar das Besteigen ist verboten“. Des Weiteren sei für ihn dieser Kater, der dort sitzt, nicht anschaulich: „Das hat nichts mit Hiddigeigei zu tun“, so Cedric Kübeck. Er findet in der Stadtverwaltung laufe einiges schief.

Verantwortlich für den Kater: das Tourismusamt

Die Stadtverwaltung hält an der Figur weiter fest. Die Kosten seien Teil des Marketingbudgets gewesen und über dieses Budget könne der Bereichsleiter entsprechend eigenständig verfügen, wie Bürgermeister Alexander Guhl auf unsere Anfrage mitteilt. „Wenn man Mitarbeiter mit Kompetenzen ausstattet, ist es auch wichtig, dass die Mitarbeiter dann im Rahmen ihrer Kompetenzen auch eigenverantwortlich arbeiten dürfen“, meint er weiter.

Der Kater Hiddigeigei steht ganz im Mittelpunkt. Als Selfi-Spot gedacht, ziert die Kunst den Platz zwischen Rathaus und Münster. Zur Vorstellung kamen (von links) Bürgermeister Alexander Guhl, Tourismuschef Thomas Ays und Klaus Strittmatter vom städtischen Bauhof. | Bild: Gerd Leutenecker

Viele Hiddigeigei-Selfies

Für Guhl ist das Projekt ein voller Erfolg: „Ich habe im Übrigen schon zahlreiche Selfies im Internet gesehen (...), so dass der Kater durchaus sein Marketingziel erfüllt“, so der Bürgermeister weiter.

Was der Kater kostet

Das bestätigt auch der Leiter des Tourismus- und Kulturamts, Thomas Ays, uns gegenüber. „Wir sind sehr stolz und glücklich über die Idee und die Ausführung des Katers“, so Ays. Der Kater habe 6500 Euro an Fremdkosten verursacht, ohne die Aufstellung durch den Bauhof oder die Statikerkosten, wie Ays sagt. Er spricht auch von vielen positiven Rückmeldung für Hiddigeigei: „Uns erreichen auch zahlreiche mutmachende Nachrichten und entsprechendes Lob“, meint der Amtsleiter.

Mit einem QR-Code soll man in Zukunft auch die Nutzerzahlen des Selfie-Spots sehen können. | Bild: Stein, Moritz

In Zukunft soll, laut Thomas Ays, auch eine Messung der Nutzung des „Selfie-Spots“ kommen, wie viele Menschen durch den QR-Code auf die Infoseite über Scheffel gelangen. Dafür stehe der Kater jedoch noch nicht lang genug.

„Wir sind sehr stolz und glücklich über die Idee und die Ausführung des Katers“, meint Tourismusamtsleiter Thomas Ays | Bild: Susanne Eschbach

Nicht die letzte Station

Bürgermeister Alexander Guhl erklärt weiter, dass nach den Beobachtungen der Stadt die Schaukel nicht besonders häufig genutzt worden sei. Der Selfie-Kater soll jedoch nicht für immer an den Standort bleiben, sondern in jeder Saison wechseln und so beim Erkunden der Stadt helfen. Das könnte auch die Schaukel wieder zurückbringen. „Ob die Schaukel (...) wieder am Münsterplatz aufgestellt werden kann, wird von uns gerade geprüft“, so der Bürgermeister. Es besteht also Hoffnung für die, die Schaukel zurückfordern.