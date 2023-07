Die Karateschule Bad Säckingen hatte zum Lehrgang mit Philip und Jasmin Jüttner sowie Landesjugendreferent Helmut Spitznagel in der Badmattenhalle eingeladen. Der 31-jährige Philip Jüttner ist seit 1. April Kata-Landestrainer. Das freut die Karateschule Bad Säckingen – und insbesondere Jugendreferentin Silvia Apfelbeck –, weil sie seine Trainerin war, als er seine ersten Schritte im Karate machte und seine Karriere als erfolgreicher Athlet startete. Seither hat er mehrere Titel bei Meisterschaften errungen, darunter eine EM-Silbermedaille. Seine 30-jährige Ehefrau Jasmin ist Weltmeisterin und mehrfache Deutsche Meisterin.

Ober- und Unterstufe trainierten parallel in drei Trainingseinheiten Details aus den Katas Heian Godan beziehungsweise Gojushiho Dai. Für die Kinder gab es ein dezentrales Fördertraining mit Helmut Spitznagel. Die beiden jungen Trainer zeigten den Lehrgangsteilnehmern, auf welche Details sie bei den Katas, also dem Scheinkampf mit festgelegtem Bewegungsablauf und Rhythmus, achten. Vor allem die Kraft, die aus der Hüftbewegung und aus dem angespannten Rumpf genutzt werden kann, um die Techniken mit viel Ausdruck und Geschwindigkeit ausführen zu können, waren dabei Schwerpunkte. Aber auch der Rhythmus und die richtige Ausführung der Fußtritte sowie die Anwendung der Techniken am Gegner waren Themen.

Schon ohne die Teilnehmer am kostenlosen Kinderfördertraining kamen 94 Sportler zum Lehrgang. Den Pokal für die meisten Teilnehmer, abgesehen vom Gastgeber, erhielt der Asien Budoclub Laufenburg. Auch die besten Techniker unter den Kindern erhielten Pokale und Medaillen. Unter den Teilnehmern war auch der Vizepräsident des Karateverbands Baden-Württemberg, Markus Powill. Er überreichte dem Vorsitzenden Robert Apfelbeck und seinem Stellvertreter Roman Müller eine Ehrenurkunde für das 40-jährige Engagement der Karateschule. Auch Bürgermeister Alexander Guhl stattete den Karatekas einen Besuch ab, gratulierte der Karateschule zum 40-jährigen Bestehen. Beim Grillfest ließen die Teilnehmer den Tag ausklingen.