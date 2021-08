von Harald Schwarz

Dynamisch und kraftvoll zeigt sich Walter Strässle. Mit verbindlich-freundlichem Lächeln deutet er auf seine Dan-Urkunde. Er hat die Prüfung zum 5. Dan mit Bravour bestanden. Mit ihm freut sich die Karateschule Bad Säckingen und insbesondere sein Trainer Robert Apfelbeck mit dem jung gebliebenen 53-Jährigen für sein frisch erhaltenes Diplom zum 5. Dan (Schwarzgurt).

Der Beginn

Walter Strässle ist verheiratet und arbeitet im Elektrizitätswerk Basel als Installationsexperte. Er ist nicht neu in der Karateszene. 2002 hat er das erste Mal hineingeschnuppert. Das hat ihm gefallen. Ein Jahr später war er Mitglied. Er gilt mit dem Beginn im Alter von 21 Jahren als Quereinsteiger. Er trainierte in Solothurn und Rheinfelden.

Die Vorteile

Wichtig im Sport war ihm schon immer die Kombination von körperlichen und geistigen Herausforderungen. „Über ein Inserat habe ich den Kick gefunden, in die Kampfsportart Karate einzusteigen“, erläutert Walter Strässle. Zur Trainingshalle des Karateclubs in Bad Säckingen hat er es nicht weit. Er lebt am gegenüberliegenden Rheinufer in Stein in der Schweiz. „Die Vielseitigkeit des Bad Säckinger Vereins hat mich schon immer gefesselt. Ich habe hier sehr gute Trainerschaften. Das ist es, was es ausmacht“, sagt Strässle in seinem sympathischen Schwyzerdütsch.

Verein und Trainer

Robert Apfelbeck erläutert Details zum Verein. Die Karateschule Bad Säckingen gibt es seit 1975. Er ist seit 1983 Vorsitzender der Karateschule. Übernommen hat er sie bei einem Stand von 21 Mitgliedern. Heute zählt der Verein 113 Mitglieder. Damals gab es keinen Schwarzgurt-Träger. Es war viel Aufwand notwendig, um das Leistungsniveau zu heben. Es sei im Training unter anderem zu achten auf Rhythmus- und Gleichgewichtsschulung, Spannung und Technikabläufe, so Apfelbeck. Demnächst möchte er den 7. Dan in Angriff nehmen, verkündet er nicht ohne Stolz, weist aber auf die enorme Trainingsarbeit hin. Zwei bis drei Tage pro Woche sind Minimum. Aber es lohne sich.

Weitere Infos im Internet: www.karate-bs.de