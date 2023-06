Die letzte Fürstäbtissin Maria-Anna von Hornstein-Göffingen hätte am 2. Juli ihren 300. Geburtstag feiern können. Nicht so alt wird der Kammerchor Bad Säckingen, er blickt auf sein 30-jähriges Bestehen zurück. Er wird der Äbtissin, die das Stift vor der Auflösung im Zuge der Josephinischen Reformen, nicht aber vor den Umwälzungen durch die Französische Revolution bewahrte, ein Ständchen bringen.

Die Stadt feiert den Geburtstag mit viel Programm: Der Verein Plaisir d‘Histoire führt Tänze auf, es gibt Führungen durch die Ausstellung im Schloss Schönau, Autoren Sandhya Hasswani liest aus ihrem Buch über die Fürstäbtissin, und um 17 Uhr beginnt das zweimal 20 Minuten lange Programm des Kammerchors im Schlosssaal. Um auf die Geschichte des Damenstifts zu verweisen, werden einige Lieder ausschließlich von Frauen vorgetragen. Chorleiter Wolfgang Haller ist froh, dass er die Altistin Heike Werner aus Lörrach für die Solopartien gewinnen konnte, außerdem wird der Chor von Stephan Kreutz am Klavier begleitet. Er unterstützt den Kammerchor regelmäßig bei den Proben und hat schon oft den Orgel- oder Cembalopart bei den Konzerten übernommen.

Das „Ständchen“ von Franz Schubert für Alt-Solo, Frauenchor und Klavier eröffnet das Programm, es folgen Robert Schumanns Lieder „Soldatenbraut“, „Nänie“ und „Tamburinschlägerin“ für Frauenchor und Klavier. Der gemischte Chor wird danach Joseph Haydns „Die Harmonie in der Ehe“ aufführen; dessen Werke dürfte die Fürstäbtissin gekannt haben. Von dem Romantiker Josef Rheinberger stammen die Lieder für gemischten Chor „Im stillen Grunde“, „Abendfriede“ und „Die Liebe ist ein Rosenstrauch“. Den Schlusspunkt setzen Chor, Altistin und Pianist mit Gustav Waldemar Ahlens „Sommerpsalm“.

Am Samstag, 21. Oktober, wird der Kammerchor Mozarts „Requiem“ aufführen. Rund ein Drittel der mehr als 60 Mitwirkenden sind Gäste. Dem Aufruf zum Mitmachen folgte auch eine Ukrainerin; sie hat eine professionelle Ausbildung genossen und in Kiew Profichöre geleitet. Kurz nach dem „Requiem“ steht das nächste Konzert an: Wie jedes Jahr lädt der Chor am Ersten Advent zu einem Mitsingkonzert in die Heilig-Kreuz-Kirche ein.