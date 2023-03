Ist denn schon April? In diesem Jahr gibt es nämlich das Aprilwetter schon im März. Das Wetter spielt Achterbahn denn der Winter und Frühling tanzen aktuell Tango zwischen Spätwinter und Frühsommer.

Gab es am Samstag, 11. März, bei Temperaturen um 0 Grad den ersten Schneefall des Monats, folgte am Montag, 13. März, T-Shirtwetter. Mit 23,1 Grad verzeichnete die Wetterstation Kurgebiet Bad Säckingen den ersten „warmen Tag“ (ab 20 Grad) des Jahres und die zweithöchste Märztemperatur seit Messbeginn.

Die Frühlingstemperaturen vom Montag sind aber nur ein kleines Frühlingsaufbäumen, am Dienstag erwartet uns die nächste Kaltfront. Mit Schneeflocken bis in tiefe Lagen sinken die Temperaturen wieder markant, bevor am Donnerstag erneut mildere Luft einfließt. Die Achterbahnfahrt geht also weiter.

Solche Wechsel gab es aber auch in früheren Jahren: Im Monat März kann es sehr große Temperaturunterschiede von über 40 Grad geben, so wie die aufgeführten Märzrekorde seit Messbeginn auch im gleichen Jahr: -15,8 Grad am 1. März 2005, +25,5 Grad am 18. März 2005.