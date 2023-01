von Jürgen Scharf

70 Jahre und kein bisschen leise: Sie ist noch ganz schön fit für ihr Alter, die „Distel“. Das 1953 gegründete ehemals Ostberliner Kabarett hat sich gut gehalten und ist geistig sehr rüstig. Auch der Senior, der schon vor 40 Jahren dabei war und sich an damals erinnert. In dieser langen Zeit hat sich das Theaterkabarett erneuert und verjüngt, ist aber stachelig geblieben wie eh und je.

Mit Federn und Boa

Natürlich sind die Jahre an der „Distel“ nicht spurlos vorübergegangen: vom Mauerfall bis heute zur Pandemie. „Hey, Virus!“ ist ihr Eröffnungssong im neuen Programm „Deutschland in den Wechseljahren“. Das sieht erst mal nach Revue aus, nach gut gemachter Show mit Federn und Boa, aber es kein Virologenprogramm und auch keine Ansteckungsparty. Bei den vier Polit-Kabarettisten geht es ganz happig zur Sache. Es södert, scholzt, lindnert, merzt und merkelt nur so.

Frisch wie eh und jeh

Frisch wie eh und je stehen sie auf der Bühne: Caroline Lux, die sich gern verkleidet, in einer wirklich witzigen Talknummer als Karl Lauterbach herumpiepst und auch mal die schick ondulierte Frisur von Ursula von der Leyen trägt. An ihrer Seite agieren Timo Doleys und Rüdiger Rudolph, erst später kommt Edgar Harter, das Urgestein, dazu.

Kabarett Distel Das Kabarett-Theater Distel ist das derzeit größte Ensemble-Kabarett Deutschlands und hat deutschlandweit einen hohen Bekanntheitsgrad. Die Distel wurde 1953 als Ost-Berliner Gegenpol zu älteren West-Berliner Kabaretts gegründet. Das Theater befindet sich seitdem im Vorderhaus des Admiralspalastes in Berlin-Mitte.

Die Theatermusiker Falk Breitkreuz an Saxophon und Perkussion und Tilman Ritter am Keybord sorgen für den nötigen musikalischen Schwung. Den hat das Programm nötig, denn gesungen wird viel; bald jede Kabarettnummer hat ihren eigenen Song. Die gesprochenen Beiträge können sich hören lassen, haben das Buch doch gute Texter aus der Szene, die Satiriker Adrian Engels und Markus Riedinger vom Kabarett „Onkel Fisch“, geschrieben.

Kabarettistische Sketche

Die Verkleidungen funktionieren schnell. Kein Problem für die Distel-Akteure, hinter ihnen stehen gleich drei vollgepackte Kleiderständer auf der Bühne. Mit den Theaterszenen und kabarettistischen Sketchen klappt das Lachen gegen die gespaltene Gesellschaft.

Manche Sachen kommen knallhart zur Sprache, die „Virologen-Diktatur“ oder die „Angst“ (in der Krisennummer). Alles kommt auch wieder: Die Inflation („Der Preis ist heiß“), und natürlich wird in der Lanz-Talkrunde das Virus schachmatt gesetzt. In vielen Spielszenen gibt es Blicke hinter die Polit-Kulissen, einmal sogar ins Kanzlerhirn von Olaf Scholz und einmal ein Gucklochblick in die Badewanne von „Angela und ihrem kleinen Säuerle“. Loriot lässt grüßen. Witze reimt sich auf Haubitze, Spaß auf Gas, Katar auf Katarrh. Es sind oft auch nette Lieder über weniger nette Themen (Vermüllung der Meere, Klimawandel) zur Melodie „Wenn in Capri die rote Sonne im Meer versinkt“ passend zum Wortspiel „Technopolyme(e)r“. Rassismus und Migration kommen ebenfalls aufs Tapet und es gibt einen musikalischen Rechtsruck im Dirndl und Schlagerstil. In alter Frische singen und spielen sie sich durch die Gemengelage der Welt.