Drei Jahre lang musste sich der Nachwuchs des Musikvereins Wallbach in Geduld üben, aber am Sonntag haben die Kleinen nun wieder eine große Bühne bekommen – im übertragenen Sinne, denn für das Zöglingsvorspiel reichte das Foyer der Flößerhalle aus.

Die Mitglieder des Musikvereins Wallbach bewirteten die Gäste mit Kaffee und Kuchen und schufen eine familiäre Atmosphäre, in der sich der Nachwuchs wohl fühlte. Unter diesen Bedingungen konnte er sicher sein, viel Aufmerksamkeit von einem wohlwollenden Publikum zu bekommen. Gerne zeigten die Jungmusikanten daher, was sie seit einem Dreivierteljahr Unterricht am Instrument schon gelernt hatten.

Flügelhorn-Ausbilder Thomas Thomann bedankte sich bei der Volksbank Rhein-Wehra für die Stiftung eines Instruments. Zusammen mit dem Musikverein Schwörstadt unterhält die hiesige Kapelle ein Jugendorchester, in dem zurzeit aber kein Wallbacher spielt. Dies werde sich ändern, sobald der Nachwuchs Orchesterreife erlangt haben wird, kündigte Ausbildungsleiterin Karina Thomann an.

Ortsvorsteher Fred Thelen dankte dem Verein und den Ausbildern. „Wir haben zwar eine Jugendmusikschule, aber die kann sich nicht jeder leisten“, sagte er. Er beglückwünschte mit einer Prise Selbstironie die Spieler und machte ihnen Mut: „Es ist nicht schlimm, wenn einmal ein Ton danebengeht: Stellt euch dann einfach vor, wie es klingen würde, wenn ich spielen müsste.“

Das Schlagzeugduo Leon Wallisser und Silas Bengstein (beide neue Jahre alt) eröffnete das Konzert, später stellten sich die von Ingo Rind ausgebildeten Nachwuchstalente mit selbst komponierten Solowerken vor. „Wir haben tatsächlich Komponisten im Dorf“, freute sich Ortsvorsteher Fred Thelen. Das Los entschied über die Reihenfolge der Auftritte.

Die zehnjährige Juna Seitz machte den Anfang und präsentierte auf dem Waldhorn „Hänschen Klein“, weitere Kinderlieder, teils alleine, teils mit ihrer Ausbilderin Karina Thomann, und als Höhepunkt die „Ode an die Freude“ mit Begleitmusik vom Band. Dies war auch das Eingangsstück für Leonie Kessler (neun Jahre), die mit ihrem Flügelhorn schon sehr sicher umgehen konnte, außerdem spielte sie zusammen mit dem Lehrer Thomas Thomann Werke wie den „Clowntanz“ und das „Wattenmeer“.

Sichtlich erfreut war die neunjährige Mia Roth, als das Los auf sie fiel. Die junge Querflötistin, die von der ersten Flötistin der Stadtmusik Bad Säckingen, Hsiao-Chin Weng, unterrichtet wird, spielte „Hänschen klein“, den „Staccato-Tanz“ und den russischen Klassiker „Kalinka“. Schließlich rundete Vanessa Pietschmann (neun Jahre) mit der „Ode an die Freude“ auf dem Keyboard das sonntägliche Vorspiel ab.