Ein Füllhorn voller unglaublicher Zaubertricks wurde am Samstagabend im ausverkauften Gloria-Theater präsentiert. Die „Next Generation of Magic“, das sind fünf junge Zauberer mit frischen Ideen und innovativen Konzepten, die das Publikum entführen in die Welt der Illusionen.

Eine Amphore verschwindet und kommt wieder

Gleich zu Beginn nimmt Zauberkünstler Collin als Nachtwächter die Zuschauer mit in eine magische Museumswelt bei Nacht. Eine ägyptische Amphore kommt zum Vorschein, dann verschwindet sie wieder, ein Nofretete-Portrait beginnt sich in Banksy-Manier zu zerschreddern. Dann lässt Collin die Büste der Nofretete unter einem Tuch hervorkommen, und schließlich erscheint die ägyptische Königin auch noch leibhaftig auf der Bühne. Moderne Klassiker hat „Chrissi“ im Programm: Eine Nummer mit Ringen gehört dazu und eine mit magischen Flüssigkeiten in verschiedenen Farben, die sich, obwohl in einem Bottich zusammengeschüttet, nicht mit einander vermischen.

Ein Zauberwürfel löst sich auf

Die Zuschauer sind verblüfft und in der Pause kann man mancherlei Theorien lauschen, wie das alles wohl funktionieren könnte. Mit allerlei Spielereien rund um den bekannten Zauberwürfel zieht Stefan Siebert das Publikum in Bann. Mal ist es nur ein Würfel, dann sind es viele kleine Zauberwürfel in unterschiedlichen Farben, die sich plötzlich in ihre Einzelteile auflösen, um dann wiederum auf einem Bildschirm aufzutauchen.

Humboldt und ein blauer Falter

Als Überraschungsgast tritt nach der Pause Alexander von Humboldt auf und berichtet von seinem Lieblingsforschungsgebiet, den Schmetterlingen. Linus Faber verkörpert den großen Naturforscher in aristokratischer Manier und lässt ganz nebenbei einen blauen Morphofalter aus dessen Tagebuchaufzeichnungen entsteigen.

Große Illusion als großartiger Schluss

Finn Talin führt als kompetenter Conferencier und Moderator mit kurzweiligen Zaubereien und unterhaltsamen Anmerkungen zu den verschiedenen Zauber-Genres durch das Programm. Den fulminanten Schluss darf Collin, der Groß-Illusionator bestreiten. Der erzählt eine zauberhafte Cinderella-Geschichte. Lässt aber zunächst eine Hexe auf der Bühne erscheinen, die sich in einem Gefängnis wiederfindet, und sich dann in eine bezaubernde Cinderella verwandelt, die im Brautkleid vor ihm steht. Doch damit nicht genug, aus einem Lebkuchenhaus hüpfen schließlich noch zwei fröhliche Kinder, Hänsel und Gretel, heraus.