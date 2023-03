Eine ganz besondere Aufführung gibt es am kommenden Sonntag, 26. März, um 15 Uhr in der Wehratalhalle Todtmoos für die Besucher. Der Theaterverein Zeitschleuse aus Ühlingen-Birkendorf führt das Stück „Die Freude“ auf. Das Ungewöhnliche daran: Auf der Bühne spielen als junge Schauspieler die Freudekids des Vereins im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren. Wie Regisseurin Corinna Vogt erklärt, wurde extra für die Aufführung in Todtmoos eine Zusatzszene am Anfang in das Stück integriert. Für diese konnten Kinder aus Todtmoos gewonnen werden, die zusammen mit den Freudekids auftreten werden: „Das hat uns zusätzliche Vorbereitung gekostet. Wir haben viel Mühe gegeben, dafür extra nach Todtmoos zu fahren“, sagt die Regisseurin. Insgesamt stehen an dem Nachmittag 30 Kinder auf der Bühne des Kurhauses in Todtmoos.

Das Märchen „Die Freude“ wurde von der Todtmooser Heimatdichterin Erika Buhr, der Mutter von Corinna Vogt, geschrieben. Neben ihren Gedichten schuf die inzwischen 90-Jährige auch schöne Theaterstücke, unter anderem das Stück „Zeit ohne Stunden“ zum 750-jährigen Jubiläum der Gemeinde Todtmoos. Die Aufführung „Die Freude“ dreht sich um die Waldfee Suschu. Sie scheut keine Freude oder und kennt keine Trauer. Eine wichtige Rolle in der spannenden Geschichte spielt auch der Zottelbär Friedrich, der die Waldfee zur alten Königseiche begleitet.

Die Aufführung ist geprägt von viel Musik, Tanz und Gesang und der unbekümmerten Spielfreude der jungen Schauspieler. Bereits ab 14.30 Uhr und im Anschluss an das Theater bieten die Mitglieder der Zeitschleuse für die Gäste Kaffee und Kuchen an. Während der 45-minütigen Aufführung wird nicht bewirtet. Es gibt freien Eintritt zum Theaterspiel. Spenden zugunsten der Jugendarbeit des Vereins sind willkommen.