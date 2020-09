von Michael Gottstein

Freie Abstraktion oder gegenständliche Malerei? Diese grundsätzliche Frage warf eines der acht Kinder auf, die am Mittwoch am Sommerferienprogramm „Acrylmalerei„ teilnahmen. „Sollen wir etwas aus dem Kopf malen“, fragte ein Junge. „Nein, heute malen wir einen Fuchs“, meinte Sabine Trimpin vom Fachgeschäft „Butz Hobby und Kunstidee„. Sie durfte sich über eine interessierte und engagierte Schülerschar freuen.

Sabine Trimpin zeigt den Kindern, wie sich mithilfe eines Pinsels die Übergänge zwischen den Farbfeldern schöner gestalten lassen. | Bild: Michael Gottstein

Doch vor der kreativen Arbeit galt es, die Schürzen umzubinden, die Rahmen auszupacken und kleine Kleckse mit Acrylfarben auf die Teller zu setzen. Dann durften die Kinder bei der Gestaltung des Hintergrundes ihre Fantasie ausleben. Viele entschieden sich für eine realistische Landschaft in hellen Grüntönen mit hellblauem Himmel, andere für einen einheitlichen, abstrakten Hintergrund in Dunkelblau.

Zuerst wurden die Farben mit Schwämmen aufgetragen. „Das geht schneller“, erkannte ein junger Teilnehmer. Schließlich zeigte die Leiterin, wie sich mit Hilfe eines Pinsels die Übergänge zwischen den Farbfeldern schöner gestalten lassen.

Der Landschaftshintergrund ist fertig – nun müssen die Kinder nur noch den Fuchs malen. | Bild: Michael Gottstein

Einen Fuchs freihändig zu zeichnen, trauten sie sich aber nicht zu. Doch mit Tageslichtprojektor und Rötelstift in Silber zeichnete Sabine Trimpin die Umrisse vor. „Ausmalen dürft ihr sie so, wie ihr wollt.“ Zwar wusste ein Kind, dass es auch weiße Polarfüchse gibt, doch die jungen Künstler bevorzugten den typischen Schwarzwaldfuchs in Rotbraun und Orange.

Schließlich mussten die Kunstwerke mit bunten Föns getrocknet werden. „Solche Föns bekommt man, wenn man sie mit farbverschmierten Händen anfasst“, meinte die Leiterin, worauf ein geschäftstüchtiger junger Teilnehmer wusste: „Die könnte man als Kunstwerke auf Ebay verkaufen.“ Das Fachgeschäft hatte zum dritten Mal im Rahmen des Kinderferienprogramms einen Kunstkurs angeboten; im Herbst veranstaltet es eigene Kinderkurse.