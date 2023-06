„Lautstark“ heißt die neue Kampagne des Deutschen Jugendrotkreuzes (JRK), die am Wochenende bei der Kreisversammlung in der DRK-Kreisgeschäftsstelle in Bad Säckingen vorgestellt wurde. Die Kreisjugendleitung, bestehend aus Mario Lucca und Sabrina Burczyk, erläuterte, dass die dreijährige Kampagne darauf abziele, Kinderrechte im Sinne der UN-Kinderrechtskonvention zu stärken und die Selbstbeteiligung von Kindern und Jugendlichen zu fördern.

Zwölf Schulen haben einen aktiven Sanitätsdienst

Die zum Kreisverband gehörigen 50 JRK-Kinder, zehn Gruppenleiter und fünf Gruppenleiteranwärter haben sich im vergangenen Jahr durch ihre Arbeit bereits außerordentlich eingebracht und sind auf insgesamt 6.600 ehrenamtliche Einsatzstunden gekommen. Zur Stärkung der Gemeinschaft konnte im vergangenen Jahr nach dreijähriger Pause auch wieder ein Kreiszeltlager in Schwörstadt veranstaltet werden, an dem 30 Kinder teilgenommen hatten. Die JRK-Rallye beim Kreistreffen konnte der Ortsverband Rheinfelden gewinnen und qualifizierte sich damit für das JRK-Landestreffen. Die Koordination mit den Schulen laufe hervorragend und weite sich immer mehr aus. So haben derzeit zwölf Schulen im Kreis einen aktiven Sanitätsdienst und vier weitere Schulen bemühen sich um den Aufbau eines solchen Angebots.

Mario Lucca und Sabrina Burczyk weiter an der Spitze der Kreisleitung

Ein Höhepunkt der Versammlung stellte die Wahl der Kreisjugendleitung dar. Dabei wurden Mario Lucca und Sabrina Burczyk, die sich beide seit mehreren Jahrzehnten im DRK und dessen Jugendabteilung engagieren, bestätigt. Sie durften im Anschluss die Ehrungen vornehmen.

Gold und Bronze für ehrenamtlichen Einsatz

Dabei konnten Pernilla Titz, Alina und Ellias Burczyk und Nina Reuter für fünf Jahre im JRK ausgezeichnet werden. Megan Muth ist zehn Jahre dabei und Florian Sprinzl, Hazal Baysal und Aylin Sayin engagieren sich bereits 15 Jahre. Für 20 Jahre konnten Serina Maier und Mario Lucca geehrt werden. Der Landesverband, vertreten durch Pascalino Callara, ehrte zudem einige Leitungskräfte. So erhielten Sabrina Burczyk, Florian Spinzl, Hazal Baysal, Eleonore und Stephanie Schiemann und Pernilla Titz ein bronzenes Abzeichen für vier aktive Leitungsjahre. Gold für zwölf Leitungsjahre gingen an Serina Maier und Mario Lucca. Peter Hofmeister und Maria Merle vom Kreisvorstand dankten dem JRK für die geleistete Arbeit und zeigten sich beeindruckt über die vielen Ehrungen. An die Versammlung schloss sich ein Grillfest der Kinder und Jugendliche an.