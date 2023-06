Der Jugend in der Stadt eine Stimme geben, das ist die Aufgabe eines Jugendparlaments. In Bad Säckingen hat das schon Tradition: Das Jugendparlament wird in diesem Jahr 25 Jahre alt.

Die Werner-Kirchhofer-Realschule ergriff 1997 die Initiative, und setzte sich für die Gründung des ersten Jugendparlaments in Bad Säckingen ein. 1998 war es soweit. Das Jugendparlament wurde damals noch offiziell gewählt, wie sich Jugendreferent Peter Knorre, erinnert. Jugendliche im Alter von 14 bis 21 Jahren waren damals nicht nur zur Wahl aufgerufen, sondern durften sich auch zur aktiven Mitarbeit im Jugendparlament bewerben. „60 Bewerber für 15 Plätze hat es damals, 1998, gegeben“, so Knorre weiter. Um die Jugendlichen, die nicht gewählt wurden, bei der Stange zu halten, wurde immer versucht, so viel Jugendliche wie möglich in die Arbeit mit einzubinden, weiß Knorre heute noch.

Von Anfang an mit dabei, war das Kinder- und Jugendhaus „Altes Gefängnis“. Zu Beginn des Jugendparlaments stand dieses noch unter der Leitung von Ewald Hegener. Seit 2007 ist Peter Knorre der Mann im Hintergrund für die aktive Jugend. „Die Jugendlichen entscheiden selbst, wie weit sie mich ins Boot holen“, erklärt er. Es gab immer wieder Themen in Bad Säckingen, bei denen sich die Jugend in die politische Diskussionen eingemischt hat.

Das „Festival of Cultures“, Partys und Konzerte, aber auch Podiumsdiskussionen und eine Fotoausstellung schrieb sich das Jugendparlament auf die Fahne und organisierte diese Veranstaltungen mit großem Erfolg. Das Interesse am Jugendparlament, das alle zwei Jahre neu gewählt wurde, boomte. Bis die Umstellung in den Gymnasien von G9 auf G8 kam. „Da fingen die Probleme an, denn die Jugendlichen hatten gar keine Zeit mehr, sich zu engagieren. Als sich 2011 dann nur noch 15 Kandidaten für 15 Plätze gefunden hatten, wurden die Wahlen abgeschafft. Die letzte Aktion des Jugendparlaments war die Neugestaltung des Quellhäuschens im Badmattenpark. Dann war auch das Jugendparlament erst einmal Geschichte. Denn das immer wiederkehrende Problem war, dass die Jugendlichen nach ihrem Abschluss die Stadt für das Studium verlassen, oder einfach keine Zeit mehr hatten.

Lian Hussein war es, die dem Jugendparlament neues Leben eingehaucht hat. Vor zwei Jahren als Praktikantin in der Stadtverwaltung tätig, fiel ihr eine Anwesenheitsliste einer Gemeinderatssitzung in die Hände. Die Spalten der Teilnehmer des Jupa, blieben leer. Immerhin zwei Sitze im Gemeinderat gehören dem Jugendparlament. „Das wollte ich einfach nicht so stehen lassen“, sagt die 18-Jährige heute. Innerhalb einer Woche mobilisierte sie Bekannte und Freunde.

„Heute sind wir wieder 21 Mitglieder“, erzählt sie stolz. Gewählt worden ist das Gremium nicht. Ab 2024 soll sich das wieder ändern. Denn Bad Säckingen ist eine der wenigen Städte in Baden-Württemberg, die ihr Jugendparlament nicht wählt. „Wir haben das Gefühl, unsere Stimme hat ein anderes Gewicht, wenn wir gewählt sind“, ist die Vorsitzende überzeugt. Momentan sind die Jugendlichen dabei, die Strukturen zu überarbeiten und die Wahlen auf den Weg zu bringen.