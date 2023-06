Das Jugendparlament möchte junge Menschen für Bad Säckingen begeistern. Dafür lädt der Vorstand um die 18-jährige Vorsitzende Lian Hussein Jugendorganisationen aus ganz Deutschland für das Wochenende vom 23. bis zum 26. Juni in die Kurstadt ein und möchte eigenes Programm mit dem Brückenfest und dem 25-jährigen Jubiläum des Jugendparlaments verbinden. Mit dem Projekt möchten die jungen Bad Säckinger auch wie schon 2022 den Projektpreis des Dachverbands für Jugendgemeinderäte Baden Württemberg gewinnen.

Besuch aus Hamburg, Berlin und Dortmund

Insgesamt 40 engagierte Jugendliche aus ganz Deutschland und die Jugendorganisationen des Landkreises Waldshut kommen nach Bad Säckingen für einen bundesweiten Austausch. Jupa-Vorsitzende Lian Hussein ist begeistert: „Wir haben Einladungen über Verteiler für Jugendbeteiligungsgremien in ganz Deutschland ausgesandt, und nun kommen Leute sogar aus Hamburg und Berlin.“

Neben den Jugendlichen soll laut Lian Hussein auch das Internationales Forum Burg Liebenzell vor Ort sein und Teile des Programms übernehmen. Zudem sei die ehrenamtliche Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung, Barbara Bosch, über die Förderanträge des Jugendparlaments auf das Projekt aufmerksam geworden, möchte ebenfalls kommen oder zumindest eine Videobotschaft an die Jugendlichen senden, so die Jupa-Vorsitzende.

Brückenfest, Jubiläum und Workshops

Am Freitagabend beginnt der Austausch mit der Anreise der Teilnehmer im Hotel Hochrhein zwischen 16 und 18 Uhr mit anschließender Begrüßung und Kennlernrunde, zu der die Jugendorganisationen des Landkreises Waldshut dazustoßen. Danach soll gemeinsam das Brückenfest besucht werden. Für den Samstag sind Workshops von der grünen Jugend und dem Internationalen Forum Burg Liebenzell geplant, bevor am Abend das 25-jährige Bestehen des Jugendparlaments Bad Säckingen mit allen Interessierten um 17.30 Uhr in der Huber-Arena in den Langfuhren gefeiert wird.

„Wir haben das gut geplant“, sagt Lian Hussein mit Begeisterung. Denn der Vorstand habe die Jubiläumsfeier extra auf das Wochenende gelegt, um ein möglichst vielseitiges Programm zu bieten. So wird in der Huber-Arena zuerst eine Diskussionsrunde stattfinden, bevor jugendliche DJs aus Bad Säckingen anschließend Musik auflegen. Zum Abschluss am Sonntag ist noch ein Planspiel in Kooperation mit der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit zum Thema geplant. Thema: „Wie umgehen mit der Vergangenheit.“

Projektpreis für Bad Säckinger Jupa in in Aussicht

Die 18-Jährige ist stolz auf das anstehende Projekt. „Wir haben sieben Förderanträge gestellt und vier wurden bewilligt“, so die Vorsitzende des Jugendparlaments, „die Stadt muss nichts dazu zahlen.“ Mit etwa 5000 Euro Fördergeldern seien alle Kosten für die Veranstaltungen und die Unterbringung der Gäste gedeckt. Außerdem sei die Jubiläumsparty durch Sponsoren und Spenden ebenfalls selbst finanziert worden.

Nachdem das Jugendparlament mit einem Projekt bereits im Dezember 2022 den Preis des Dachverbands für Jugendgemeinderäte Baden Württemberg gewonnen hat, ist Lian Hussein optimistisch, dass es auch in diesem Jahr wieder klappt: „Wir wollen den nochmal holen. Wenn wir dabei junge Leute für die Stadt begeistern können, umso besser“. Immerhin stehen in 2024 Neuwahlen für das Jugendparlament an, und so wäre der Preis auch ein schöner Abschluss für dieses Jahr.

Kandidiert Lian Hussein nochmal für das Jugendparlament?

Mit den Wahlen im nächsten stellt sich auch die Frage zu einer Wiederkandidatur der Vorsitzenden Lian Hussein. Die 18-Jährige ist sich aber noch unsicher. „Ich bin gerade auch etwas in einer Findungsphase“, sagt sie. Außerdem sei sie schon angesprochen worden, ob sie sich nicht auch vorstellen könne, für den Gemeinderat zu kandidieren. Die Entscheidung darüber vertagt die Bad Säckingerin aber vorerst.