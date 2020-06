von sk

Obwohl eigentlich Schulferien sind, wird momentan an der Jugendmusikschule Bad Säckingen für den teilweisen Wiedereinstig in den Präsenzunterricht geplant. „Wir freuen uns, dass, nachdem wir vor den Ferien bereits bei den Streich-, Zupf, Schlag- und Tasteninstrumenten unter strengen Auflagen wieder Unterricht erteilen durften, auch endlich die Bläser und Sänger wieder starten dürfen. Außerdem dürfen wir auch ein Beginn im Bereich Ballett und musikalische Früherziehung wieder planen“, so Manuel Wagner, Leiter der Jugendmusikschule Bad Säckingen.

Allerdings, und das trübt etwas die Freude, sind die Auflagen sehr streng. Natürlich muss der Abstand zwischen Schülern und Lehrkräften unbedingt eingehalten werden (1,5 Meter Abstand, bei Bläsern und Sängern sogar 2,5 Meter). „Bei Blechbläsern müssen wir auch mit transparenten Trennwänden arbeiten“, erklärt Wagner. Maskenpflicht besteht bis zum Unterrichtsbeginn und das Musikschulgebäude darf nur von Lehrern und Schülern betreten werden. Dazu kommt, dass die Unterrichtsräume in den allgemeinbildenden Schulen zurzeit nicht benutzt werden dürfen, was eine komplette neue Raumplanung erfordert. „Dennoch sind wir natürlich froh, unsere Schüler nach der langen Online-unterrichterei wieder in Echt zu sehen und unterrichten zu können“, freut sich Wagner.

Um die Eltern in Zukunft besser zu erreichen und einen einfacheren Austausch auch zwischen Lehrern und Schülern Datenschutz-sicher zu gewährleisten, bringen die Jugenmusikschule in der kommenden Woche die länger angekündigte App an den Start. Es ist über diese App möglich, direkt im Chat mit den Lehrkräften oder der Geschäftsstelle zu kommunizieren, die Rechnungen für den Unterricht einzusehen, sich über Veranstaltungen und News der JMS zu informieren. Lehrer können beispielsweise über die App ihre Anwesenheitslisten pflegen, sogar ein Online Unterricht direkt über die App wird möglich sein. „Wir freuen uns, dass wir dieses moderne digitale Kommunikationsmittel unseren Schülern und Eltern zur Verfügung stellen können“, so der Schulleiter.