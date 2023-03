Es ist die Chance für Jugendliche aus den Landkreisen Waldshut und Lörrach mit einem besonderen Förderbedarf, eine Berufsausbildung zu absolvieren: Das Bildungszentrum Christiani in Wallbach bietet eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme oder eine kooperative oder betrieblich begleitete Ausbildung in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit in Lörrach in den Bereichen Fachpraktiker Bau- und Metallmaler, Hauswirtschaft, in der Küche als Beikoch, in der Holzverarbeitung und als Kaufmann oder Kauffrau für Büromanagement an.

Aktuell werden 65 Jugendliche in den drei Teilbereichen in Wallbach ausgebildet. In Spitzenzeiten waren es bis zu 116 junge Leute. Jetzt hatte die CDU-Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller gemeinsam mit den Mitgliedern des CDU-Stadtverbandes die Einrichtung besucht. Begrüßt worden sind die Gäste von Christiani-Geschäftsführer Reiner Hagemann und der Wallbacher Einrichtungsleiterin Katja Mühlhaupt. Sie stellte die Arbeit vor und machte auch darauf aufmerksam, dass es auch für die Bildungseinrichtung inzwischen schwierig geworden ist, alle zur Verfügung stehenden Ausbildungsplätze zu besetzen. Es sei es wie in anderen Unternehmen auch inzwischen schwierig geworden, Auszubildende zu finden.

„Wir hatten im vergangenen Jahr 16 Absolventen, die sofort in Arbeit waren“, erklärte Katja Mühlhaupt. 15 davon sind heute noch an ihrem jeweiligen Arbeitsplatz. Allein in Wallbach sind es 17 Mitarbeiter, die sich um die Jugendlichen kümmern. „Einzelunterricht und Nachhilfe sind bei uns gang und gäbe“, so Mühlhaupt. Während die Jugendlichen in den ersten beiden Jahren überwiegend im Bildungszentrum ausgebildet werden, werden sie im dritten Jahr in umliegenden Unternehmen untergebracht. „Auch in Vorbereitung auf einen späteren Arbeitsplatz“, so die Einrichtungsleiterin.

Wer sich für die Arbeit im Bildungszentrum Christiani interessiert, nimmt Kontakt mit der Agentur für Arbeit auf, die ein Gutachten veranlasst, in dem eine Aussage über Fähigkeiten und Ausbildungskompetenz getroffen wird. Wird eine geförderte Ausbildung in der Einrichtung empfohlen, können die Jugendlichen angemeldet werden. Das Bildungszentrum Christiani ist eine Einrichtung zur beruflichen Eingliederung Jugendlicher und junger Erwachsener und im Jahr 2000 in Bad Säckingen eingerichtet worden.