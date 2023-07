Im November vergangenen Jahres besuchte die SPD-Bundestagsabgeordnete die Schülerfirma der Rudolf-Graber-Schule in Bad Säckingen auf ihrer Streuobstwiese, um das Engagement der Schüler vor Ort zu erleben. In der eigenen Firma stellen die Schüler handgemachte Köstlichkeiten her, wie zum Beispiel Apfelmarmelade.

Knapp ein halbes Jahr später stiegen die Schüler mit ihren Lehrkräften Angela Lütte und Ines Bölle in den Zug, um ihre Bundestagsabgeordnete mal an ihrem Arbeitsplatz in Berlin zu besuchen, heißt es in der Pressemitteilung der Schule.

Nach einem Vortrag im Plenarsaal des Deutschen Bundestags folgte eine lebendige Diskussion mit Rita Schwarzelühr-Sutter. Die elf Schüler hatten bereits eine lange Liste mit Fragen an die Politikerin vorbereitet. Ignazio Cusumano, Vorsitzender der Schülerfirma, fragte, wie es sein kann, dass mehr Geld in die Bundeswehr investiert wird, während es an ihrer Schule dunkle fleckige Wände mit alten Farben gibt, und Fenster und Türen, die sich schlecht schließen lassen. Cusumano erhielt breite Zustimmung von den Mitschülern und auch von den Lehrerinnen. Die berichteten, dass sie ja längst schon selbst neu gestrichen hätten, doch das wurde ihnen verboten. Die Politikerin bedauerte, dass die Eigeninitiative der Lehrerinnen und Schüler ausgebremst wird und erklärte, dass sie die Beschwerde auf jeden Fall in den Kreistag tragen wird: „Während der Bund für Hochschulen und Universitäten verantwortlich ist, liegt die Ausstattung und Gestaltung der Schulpolitik bei den Ländern und den Kommunen. Als Kreisrätin nehme ich das Anliegen aber selbstverständlich mit in unsere nächste Sitzung.“ Die Mitschüler machten mit anderen Themen weiter. Es ging um Klimaschutz und auch um Recycling sowie der Frage, warum die Plakate von Politikern immer aus Plastik sind, und es ging zuletzt auch um soziale Fragen.

Zum Abschluss trugt Cusumano eine selbst geschriebene Rede vor, und erinnerte an den Besuch von Schwarzelühr-Sutter auf der Streuobstwiese. „Der Schwarzkirschbaum, den wir gemeinsam gepflanzt haben, der wächst und gedeiht“, informierte Cusumano. Und passend dazu brachten die Mitschüler ein Geschenk mit: ein eingerahmtes Blatt des Schwarzkirschbaums als Symbol für den lebendigen Kontakt der Schülerfirma mit ihrer Abgeordneten sowie den guten Gesprächen.