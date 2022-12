von Matthias Eisenbeis

Das Team vom Jugendhaus Alten Gefängnis in Bad Säckingen blickte am Freitagabend auf ein ereignisreiches Jahr zurück. 13.748 Besucher haben 2022 an Veranstaltungen, Gruppen und anderen Angeboten der städtischen Einrichtung teilgenommen. Das ist fast so viel wie vor Corona. Noch bemerkenswerter ist diese Zahl vor dem Hintergrund, dass das Frühjahr dieses Jahres noch von Maskenpflicht und beschränkten Teilnehmerzahlen geprägt war.

Das Alte Gefängnis bietet Schulklassen die Möglichkeit außerhalb des Klassenzimmers miteinander in Kontakt zu treten. Sie können dort einen Tag lang aufgeteilt in Kleingruppen Klettern, sich im Team aus einem „Escape-Room“ im Keller des Alten Gefängnisses befreien, künstlerisch betätigen oder einfach im Café abhängen.

Ins Bad Säckinger Jugendhaus Altes Gefängnis kamen 2022 fast so viele wie vor Corona. | Bild: Matthias Eisenbeis

„Wir mussten dieses Jahr einen Riegel davorschieben und das Angebot auf höhere Klassen begrenzen, weil wir einfach zu viele Anfragen bekommen haben. Insgesamt hatten wir 40 Schulklassen im Haus. Da sind wir neben unserer eigentlichen Tätigkeit einen ganzen Vormittag beschäftigt. Die zuvor schon steigenden Anfragen von Schulen gingen mit den Lockerungen der Corona-Maßnahmen nochmals in die Höhe. Es scheint ein großer Nachholbedarf in punkto soziales Miteinander zu herrschen“, erklärte Jugendreferent Peter Knorre.

Nach acht Jahren gab es wieder eine internationale Jugendbegegnung. Im Juni kamen Jugendliche aus dem italienischen Luino zu Besuch ins Drei-Länder-Eck und fuhren bei brütender Hitze gemeinsam mit jungen Leuten aus Bad Säckingen und Umgebung den Slow-Up. Ende Juli reiste eine Gruppe mit dem Team vom Alten Gefängnis dann nach Italien in die Nähe des Lago Maggiores.

Ein weiteres Highlight war das Laureus-Streetsoccer-Turnier, bei dem es einige Mannschaften sogar über den Regio-Cup in Pratteln bis zum Swiss-Cup in Luzern schafften. Manche der Spieler waren das erste Mal in ihrem Leben in der Innerschweiz und hatten noch nie zuvor die Alpen aus der Nähe gesehen.

Langen Applaus bekam die siebzehnjährige Lian Hussein, die es mit ihrer mitreißenden Art geschafft hatte, innerhalb eines Jahres das Jugendparlament wieder zu beleben. Zu Beginn des Jahres noch kein einziger Vertreter, zählt es mittlerweile 20 junge Parlamentarier.

Letztes Jahr hätte das Alte Gefängnis 40 Jahre als Jugendhaus bestanden. Da es aufgrund der Kontaktbeschränkungen nicht möglich war, feierte es Ende September. Der ehemalige Bundesfreiwillige Andreas Bühler schrieb zu diesem Anlass eine Chronik, in der er auf 100 Seiten die Geschichte des Alten Gefängnisses zu Papier brachte. Interessierte können die Broschüre für 10 Euro vor Ort erwerben.