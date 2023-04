Ein starkes Team führt nun schon seit vielen Jahren den Musikverein 1860 Rickenbach. Und gemäß der Devise „Never change a winning team“ haben die Vereinsmitglieder bei der jüngsten Hauptversammlung das bewährte Team (Vorsitzender: Christian Kaeser, stellvertretender Vorsitzender Josef Schlachter, Kassierer: Michael Schmalzried, Schriftführer Armin Bühler und Jugendleiter Ralf Eckert, Beisitzer Florian Wagner, Anna-Lena Käser, Roland Neugebauer und Corina Albiez) einstimmig für zwei Jahre wiedergewählt.

Wie Schriftführer, Vorsitzende und Jugendleiter berichteten, konnte man 2022 beginnend mit den ersten Proben im März, dem Maiblasen und Gottesdienstgestaltungen Stück für Stück zum normalen Vereins- und Musikleben zurückkehren. Sieben neue Mitglieder kamen dazu. Erfolgreiche Auftritte gab es beim Willaringer Dorffest und bei der 650-Jahrfeier in Rippolingen, zudem ein einstündiges Sommerkonzert im Freien in Rickenbach (vor dem Restaurant Il Tulipano) sowie das traditionelle Sommernachtskonzert Ende

Juli und das Kirchenkonzert am ersten Advent. Positiv gestaltet sich die Zusammenarbeit mit dem neuen Dirigenten Stefan Lunkenheimer, der auf

Stefan Wagner folgt. Mit ihm zusammen sind für das kommende Vereinsjahr beginnend mit dem Maiblasen wieder viele musikalische Aktivitäten geplant.

Jugendleiter Ralf Eckert blickte auf die Aktivitäten des Jugendorchesters zurück. Dazu gehörten ein Probenwochenende am Feldberg, die Beteiligung am Sommernachtskonzert und an der „Nacht der Musik“ in Görwihl. Erfolgreiche Jugendarbeit trägt Früchte: Tim Friedrich (Saxofon) und Dominik Stoll (Schlagzeug) erhielten das Jugendmusikerleistungsabzeichen in Silber, das bronzene erhielt Manuel Bader (Horn). In der Kategorie der über 25-jährigen erhielt Patrick Lützelschwab (Trompete) das Musikerleistungsabzeichen in Silber. Aber Eckert schlägt auch nachdenkliche Töne an: Waren vor zehn Jahren noch 60 Jungmusiker in Ausbildung, so sind es aktuell nur 18 Jugendliche.

Auch beim Jugendorchester geht die Dynamik in die falsche Richtung: Derzeit besteht es aus 22 Musikern gegenüber 65 Mitgliedern vor zwölf Jahren. Dabei ist man in Rickenbach eigentlich gut aufgestellt, was musikalische Frühförderung angeht. Dazu tragen auch der alljährliche Jugendmusikaktionstag und die Orchesterklassen in der Grundschule bei. Der Vorsitzende Christian Kaeser appellierte an die anwesenden Mitglieder, sich aktiv um neue Mitglieder zu bemühen, damit der Verein auch in Zukunft gut aufgestellt sei.

Ehrungen: Tabea Kaeser und Maik Vogt erhielten die bronzene Vereinsnadel und eine Urkunde für 15 Jahre im Verein. Die silberne Vereinsnadel und eine Urkunde für 20 Jahre gingen an Melanie Wehrle und Martin Kaeser.