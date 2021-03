von Werner Probst

Viele Jahre gehörte Heinz Alscher dem Bad Säckinger Münsterchor an und mit seiner Stimme war er im früheren Bad Säckinger „Frohsinn“ als Basssolist zu hören. Während zehn Jahren war er auch in der Bad Säckinger Narrenzunft aktiv. Am Mittwoch, 24. März, kann der Jubilar in der Merianstraße 1, den 85. Geburtstag feiern.

Schon seit seiner Jugend ist Heinz Alscher mit dem Gesang verbunden. So war er mehrere Jahre im Rias-Kammerchor, studierte an der Hochschule in Berlin Gesang und war mit von der Partie, als eine dreiwöchige Konzertreise nach Japan unternommen wurde. Seine Stimme war auch im Männerchor Liedertafel in Berlin zu hören.

Im Sudetenland kam Heinz Alscher auf die Welt. 1945 kam die Familie nach Hassfurt in Bayern. 1949 wurde nach Laufenburg-Rotzel umgezogen. In der damaligen Seidenweberei Naef in Laufenburg machte Heinz Alscher eine Ausbildung zum Textilfachmann und in seiner Freizeit spielte er im Rotzler Musikverein Klarinette. 1954 zog die Familie nach Bad Säckingen um. Bei der damaligen Bahnmeisterei arbeitete er in der Bahnunterhaltung, ehe er nach Berlin-Spandau zog und eine Schulung zum Teppichweber machte.

Heirat im Fridolinsmünster

1963 wurde Bad Säckingen wieder zum Wohnsitz. Im Fridolinsmünster heiratete er seine Frau Christa, die zwei Kinder auf die Welt brachte. 1964 wechselte der Jubilar den Arbeitgeber. Er ging zur Berliner Aufzugsfabrik Haushahn. Mehrere Weiterbildungskurse belegte er, ehe Heinz Alscher für das Unternehmen den Service und den Notdienst für den südlichen Teil Südbadens übernahm und 1996 dann in Ruhestand ging.

Die positive Lebenseinstellung des Jubilars war die Grundlage, dass er auch schwierige Situationen meisterte. So pflegte er über viele Jahre seine gesundheitlich angeschlagene Frau. Sie starb vor einem dreiviertel Jahr. Wenn dies auch ein schwerer Schlag für den Jubilar war, lässt er sich nicht entmutigen. So versieht er immer noch den Hausmeisterdienst in dem großen Haus und den eigenen Haushalt macht er noch selbst. Schade, dass derzeit der Chorgesang völlig zum Erliegen gekommen ist. So wird sein Lieblingslied: „Es löscht das Meer die Sonne aus“ nur über Tonträger zu hören sein.

Am heutigen Geburtstag wird die große Geburtstagsfeier ausfallen. Neben den Kindern werden auch fünf Enkel gratulieren, deren guten Wünschen sich sicherlich auch viele seiner Freunde anschließen werden.