von Werner Probst

Den 85. Geburtstag kann heute Gaetano Piediscalzi, Waldshuter Straße 44, feiern. Der Jubilar erfreut sich einer guten Gesundheit. So macht er noch öfters einen kleinen Spaziergang und ist in der warmen Jahreszeit gerne im Schrebergarten am Zoll. Er freut sich, wenn es im Garten wieder blüht und grünt und dann auch der Grill wieder angezündet wird und schmackhafte Speisen zum Verzehr locken. In Palermo in Süditalien stand die Wiege des Jubilars. Nur wenige Jahre ging er in die Schule. Es war für ihn nicht einfach, denn schon als Kind musste er für sein Brot selber sorgen. 1959 heiratete er seine Frau Provvidenza. Gemeinsam schenkten sie sechs Kindern das Leben. Bald ging der Jubilar ins schweizerische Dietikon, um dort den Lebensunterhalt für die Familie zu verdienen. 1965 kam er dann nach Bad Säckingen. Zuerst arbeitete er bei der Bundesbahn in der Bahnunterhaltung, ehe er sich beim damaligen Kraftwerksbau nützlich machte. 1968 kam auch seine Familie in die Trompeterstadt. Die Arbeitgeber von Gaetano Piediscalzi waren die Firma Hotex, anschließend die Firma Engel und zum Abschluss des Berufslebens die MBB in Wehr-2001 wechselte der Jubilar in den wohlverdienten Ruhestand. In Bad Säckingen gefällt es Gaetano Piediscalzi gut. Er freut sich aber auch, dass es ihm und seiner Frau bisher immer noch möglich war, per Flugzeug in seine frühere Heimat nach Süditalien zu reisen. Ein italienischer Rotwein oder gelegentlich auch ein Bier weiß er durchaus zu genießen. So freut er sich heute schon auf den Moment, wenn es dann wieder möglich sein wird, den Geburtstag gebührend feiern zu dürfen. Mit seinen sechs Kindern, sechs Enkelkindern und fünf Urenkeln kann zwar nicht zusammen gefeiert werden, aber gratuliert wird natürlich trotzdem.