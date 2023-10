Bad Säckingen – Mit der sechsten Wechselausstellung „450 Jahre Brücke aus Holz“ im Hochrheinmuseum Schloss Schönau geht das Bad Säckinger Jubiläumsjahr zu Ende. „Die Stadt hat sich in diesem Jahr positiv mit den unterschiedlichsten Veranstaltungen präsentiert“, freut sich Thomas Ays, Leiter des Tourismus- und Kulturamts.

Während die beiden Ausstellungen „To Go“ über die Holzbrücke nur einen Abriss gezeigt hatten, widmet sich die Ausstellung im Hochrheinmuseum, die am Freitag, 3. November, eröffnet und bis 31. März des kommenden Jahres zu sehen sein wird, der Holzbrücke auf vielfältige Weise, aber auch mit zahlreichen Kooperationspartnern. So hat sich Museumsleiterin Jasmin Rauhaus-Höpfer im Vorfeld an die Bad Säckinger Schulen gewandt und in Zusammenarbeit mit Schulleiterin Ricarda Hellmann von der Werner-Kirchhofer-Realschule das Thema „Holzbrücke neu gesehen“ als Aufgabe für die künstlerische Aufarbeitung entwickelt. Mir der Realschule und dem Scheffel-Gymnasium haben sich außerdem die Rudolf-Graber-Schule und die Schule St. Fridolin an dem Projekt beteiligt.

Die Arbeiten der Schüler werden auch im Schlosspark zu sehen sein. „Wir werden auch laufend eine Bildergalerie mit allen Arbeiten veröffentlichen“, so Jasmin Rauhaus-Höpfer. „Wir möchten jedem Schüler die Gelegenheit geben, sich zu präsentieren“, so die Museumsleiterin. Ein weiterer Aufruf ging an die Bevölkerung, Geschichten zu schreiben, die sie mit der Holzbrücke verbinden. Inzwischen sind einige eingegangen. „Aber wir sammeln auch während der Ausstellung weiter und dokumentieren sie“, so Rauhaus-Höpfer. Dazu wird ein Kasten aufgestellt, in den die Geschichten eingeworfen werden können. Zudem zu sehen sind Leihgaben von Bürgern zum Thema Holzbrücke.

Im Begleitprogramm werden künstlerische „Säckinger Schlosshäppchen“ gereicht: Dialoge, die Themen der Ausstellung bearbeiten. Hinzu kommen vier Vorträge, die das Thema Brücke aus verschiedenen Blickwinkeln beschreiben.