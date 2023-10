Einst ein Teil der Bad Säckinger Stadtmauer dient der historische Gallusturm heute der Bad Säckinger Narrenzunft als Zunftstube. Darin finden nicht nur Versammlungen oder Fasnachtsbälle statt, sondern er kann auch als Veranstaltungsraum für Familien-, Vereins- oder Firmenfeste gebucht werden. Jetzt jährt sich die Nutzung durch die Narrenzunft zum 50. Mal, was am Samstag, 11. November, mit einem Fest mit Musik, Tanz und drei Bars in allen Stockwerken gefeiert werden soll.

Gleichzeitig tagen an diesem Tag die insgesamt fünf Hochrheinzünfte der Vereinigung Schwäbisch Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) aus Laufenburg Schweiz und Baden, Rheinfelden, Bad Säckingen und Waldshut-Tiengen, ab 15 Uhr im Kursaal. Insgesamt 350 Narren besuchen am 11. November, die Trompeterstadt.

Der Gallusturm ist ein Teil der alten Stadtmauer in Bad Säckingen. Heute dient er als Zunftstube für die Bad Säckinger Narrenzunft. | Bild: Susanne Eschbach

Zwischen der Narrenzunft und dem damaligen Bürgermeister Günther Nufer ist 1972 ein Nutzungsvertrag geschlossen worden. Die Bedingung war allerdings, dass die Zunft das Gebäude auf eigene Kosten umfassend saniert und auch weiterhin in Schuss hält. Einer Bedingung, die die Mitglieder der Narrenzunft damals unter der Leitung von Zunftmeister Franz Meyer, gründlich nachgekommen sind. „Mit viel Handarbeit, aber auch mit Maschinen befreundeter Bauunternehmen, ist der Gallusturm saniert worden“, erinnert sich heute Zunftmeister Rolf Meyer, der Sohn des damaligen Zunftmeisters. Immerhin mussten die zwei Meter dicken Bruchsteinmauern durchbrochen werden, damit Leitungen für die sanitären Anlagen oder für den Strom in den Turm verlegt werden konnten. Zur Deckung der Kosten wurde damals schon eine „Baustein-Aktion“ von der Narrenzunft initiiert. Begonnen haben die Bauarbeiten 1972, die ein Jahr später beendet worden sind. „Wir als Narrenzunft sind stolz auf unseren Turm und auch dankbar, dass die damaligen Mitglieder diese schwere Arbeit auf sich genommen haben“, so Meyer weiter. Seit dieser Zeit dient der Gallusturm den Narren nicht nur als Versammlungsraum. Zunächst die Zunftbälle und später der Manöverball der Ranzengarde oder der jährliche Neujahrsempfang mit der Absetzung des Bürgermeisters, werden bis heute im Gallusturm abgehalten. Aber auch für Feste kann der Turm genutzt werden. Wenn vielleicht nicht mehr so aufwendig wie vor 50 Jahren, so hat die Narrenzunft immer wieder Reparaturarbeiten vorgenommen. Zuletzt sind die Brandschutzmaßnahmen auf den neuesten Stand gebracht worden. So kann im Falle eines Brandes eine Notfallrutsche ausgelöst werden, die die Leute sicher aus dem dritten Stockwerk nach unten bringt. Eine Rauchmeldeanlage und Notausgangslichter wurden außerdem installiert.

Um 17 Uhr am Samstag, 11. November, wird die Jubiläumsfeier im Gallusturm starten. Im Erdgeschoss wird eine Bierbar eingerichtet. Im mittleren Stockwerk gibt es eine Bar und ganz oben unter dem Dach darf getanzt werden. „Aus brandtechnischen Gründen werden zur Veranstaltung nur eine gewisse Zahl an Gästen in den Gallusturm eingelassen“, erklärt der Zunftmeister. Eine Security wird die Anzahl der Gäste im Blick behalten.

11. November

Um 10.30 Uhr treffen sich die Mitglieder der Bad Säckinger Narrenzunft zum traditionellen Zwiebelwaie- und Mehlsuppen-Essen im Gallusturm. Um 13 Uhr findet dann die Notstands-Behebung in der Stadt durch die Narren statt. Um 15 Uhr beginnt die Hauptversammlung der Hochrhein-Narrenzünfte der VSAN im Kursaal, bevor um 17 Uhr dann die Jubiläumsfeier im Gallusturm startet.