von Susanne Eschbach

Jonas Krämer aus Albbruck ist der Gewinner des Hauptpreises des großen Weihnachtsgewinnspiels von SÜDKURIER, SK-ONE und dem Hochrhein Anzeiger. Er darf gemeinsam mit einer Begleitperson die 15-tägige Reise nach Kuba im Gesamtwert von 5000 Euro antreten. Gestiftet haben den Preis das Reisebüro Bad Säckingen und das SÜDKURIER Medienhaus.

Neben dem Hauptpreis sind zehn weitere Sachpreise verlost worden, die fast alle auch in Bad Säckingen geblieben sind. Zwei Preise gehen nach Rickenbach, ein weiterer nach Murg. Unter den wachen Augen von Notar Kai-Christoph Stadler, ließ es sich auch in diesem Jahr Bürgermeister Alexander Guhl nicht nehmen, als Glücksfee des Gewinnspiels zu fungieren.

In diesem Jahr hat das große Weihnachtsgewinnspiel zum zwölften Mal stattgefunden und es erfreut sich immer größerer Beliebtheit. So wurden in den vergangenen vier Wochen insgesamt über 31.000 Lose freigerubbelt und im Internet aktiviert. Das bedeutet noch mehr Teilnehmer im Vergleich zum Vorjahr. „Ich finde es toll, dass die Anzahl der teilnehmenden Rubbellose in diesem Jahr noch weiter gesteigert werden konnte“, freute sich der Bürgermeister. „Es zeigt, dass Bad Säckingen eine attraktive Einkaufsstadt ist“. Das Gewinnspiel sei in Bad Säckingen inzwischen ein fester Bestandteil und „hat sich zu einem Erfolgsmodell entwickelt“, so Guhl weiter. Sein Dank ging auch an die Organisatoren des Gewinnspiels SÜDKURIER, SK-ONE und den Hochrhein Anzeiger. „Das Gewinnspiel sorgt dafür, dass die Kaufkraft in Bad Säckingen bleibt und sorgt für eine Bindung zwischen den Einzelhändlern und der Kundschaft“. Ein Dank des Bürgermeisters ging auch an die am Gewinnspiel teilnehmenden Geschäfte. „Es ist schön, dass der Einzelhandel dem Gewinnspiel die Treue hält und so tolle Preise zur Verfügung stellt“.

„Was gibt es schöneres, als Menschen zu Weihnachten glücklich zu machen?“, freut sich auch SÜDKURIER-Redakteur Justus Obermeyer über den erfolgreichen Verlauf des Weihnachtsgewinnspiels. Er und Key-Account-Managerin Lisa Vogt von SK-ONE bedankten sich ebenfalls für die Treue des Einzelhandels, an dem sich viele Geschäfte bereits von Beginn an beteiligen und attraktive Preise zur Verfügung stellen. „Nur so ist es uns möglich, dass wir so eine tolle Aktion für Bad Säckingen und die Region auf die Beine stellen können“, so Key-Account-Managerin Lisa Vogt.

Die Preise und die Gewinner

Hauptpreis Jonas Krämer aus Albbruck: Eine 15-tägige Reise für zwei Personen nach Kuba im Wert von 5000 Euro. Gestiftet hat den Preis das Reisebüro Bad Säckingen.