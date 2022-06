Eine Außenstelle des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) Bad Säckingen bekommt Zuwachs. Die neue Ärztin im MVZ, Sabine Johnstone, zieht um in die Hildastraße. Ihr Arbeitsbeginn ist am Montag, 20. Juni. In der Hildastraße praktiziert bereits der Kollege Norbert Walter seit Januar 2021 unterm Dach des MVZ.

Die Verstärkung, die Walter jetzt erhält, ist gewissermaßen gleichzeitig seine Ablösung: „Denn ich werde zum Jahresende aufhören“, kündigt Norbert Walter seinen Ruhestand gegenüber unserer Zeitung an. Bis dahin werden beide Ärzte die Patienten betreuen.

Medizinisches Versorgungszentrum Das Medizinische Versorgungzentrum Bad Säckingen (MVZ) ist eine 100-prozentige GmbH der Stadt. Die Arztsitze der dort tätigen Mediziner hat die Stadt erworben, um die medizinische Versorgung am Ort langfristig sicherzustellen. Die Ärzte sind angestellt beim MVZ und nicht selbsstständig. Das ermöglicht die Akquise von jungen Ärzten, die aus Gründen der Lebensplanung keine eigene Praxis führen wollen. Die Standorte des MVZ Das MVZ wird nach Fertigstellung ins Campus-Ärztezentrums ziehen. Dieses entsteht derzeit im Erdgeschoss des ehemaligen Spitales Bad Säckingen. Bis dahin ist die Zentrale des MVZ in den Praxis-Container auf dem Spitalparkplatz untergebracht. Das MVZ betreibt daneben zwei Außenstandorte: Dieses sind die Praxen Norbert Walter/Sabine Johnstone sowie die Gynäkologische Praxis Hummer und Neuhauser. Die Ärzte des MVZ Zum Ärzteteam des MVZ gehören die Diabetologin Anette Fenske, der Allgemeinmediziner und Chiropraktiker Ryszard Fazan, der Rheumatologe Daniel Schlittenhardt (Chefarzt Rehaklinik), die Gynäkologen Martin Hummel, Hellmund Neuhauser und Anne-Kathrin Birk sowie die Allgemeinmediziner Norbert Walter und Sabine Johnstone.

Der Allgemeinmediziner Norbert Walter praktizierte ursprünglich in der Schönaugasse, bis er sich entschloss, die letzten Jahre bis zum Ruhestand unter das Dach des MVZ zu schlüpfen.

Nachdem jetzt mittlerweile sieben Ärzte zum MVZ gehören, wird es in den Containern eng. Mediziner und Patienten hoffen auf die baldige Fertigstellung des Ärztezentrums im Erdgeschoss des ehemaligen Spitals. | Bild: Gerber, Andreas

Das Problem: Das Ärztezentrum im Campus war bei seinem Wechsel Anfang 2021 noch nicht bezugsbereit und die Platzverhältnisse in den provisorischen MVZ-Containern beengt. So bezog er interimsweise die Praxisräume in der Hildastraße.

Seit 1. Mai Verstärkung fürs kommunale MVZ

Die Medizinerin Sabine Johnston ist seit Mai angestellte Ärztin beim MVZ Bad Säckingen. Zuvor betrieb sie eine Gemeinschaftspraxis zusammen mit dem Arzt Wolfgang Ullrich in der Lohgerbe. Dort machte sie ohne Ankündigung im März dieses Jahres die Praxis zu, Patienten informierte sie mittels eines Zettels an der Eingangstür über die Schließung.

Bad Säckingen Baukosten explodieren: Gesundheitscampus droht finanzielle Schieflage Das könnte Sie auch interessieren

Wenige Tage später teilte Campusmanager und MVZ-Geschäftsführer Jörg Blattman mit, dass Sabine Johnstone künftig für das MVZ praktizieren werden. Dort begann sie als Honorarärztin bereits im April, fest angestellt ab 1. Mai.

Hoffen auf schnelle Fertigstellung des Ärztezentrums

Doch auch zwischenzeitlich hat sich an der Platznot in den Containern des MVZ im Meisenhardtweg nichts geändert. „Es ist schrecklich eng“, beschreibt Johnstone die Situation. Deshalb ist sie über die befristete Lösung in den gemeinsamen Räumen mit Norbert Walter froh.

Die beiden MVZ-Ärzte werden sich den Dienst teilen, Sabine Johnstone hat von Montag bis Mittwoch Sprechstunde, Norbert Walter Donnerstag und Freitag. An den Tagen ohne Sprechstunde, sind die Ärzte entweder auf Hausbesuch oder mit Verwaltung beschäftigt.

Meinung Meinung: Mit der Krankenhaus-Schließung werden im Rekord-Tempo unwiderrufliche Fakten geschaffen von Markus Baier Das könnte Sie auch interessieren

Neues Sprechzeiten gelten erst ab Juli

Diese neue Sprechzeitenregelung gelten aber erst ab Juli, betonen die beiden. Sabine Johnstone beginnt zwar schon am Montag, 20. Juni, aber ab Montag ist Kollege Walter bis Anfang Juli in Urlaub und sie übernimmt seine Vertretung.

„Dass die Kollegin zu uns gestoßen ist, ist ein Glücksfall“, freut sich Norbert Walter. Es sei hier am Hochrhein sehr schwer bis unmöglich, einen Nachfolger zu finden. Die Praxis der beiden zählt zu den großen, berichtet Walter. Er betreue aktuell um die 700 Patienten, zusammen mit der Kollegin werden es laut Walter künftig über 2000 Patienten sein.

Rickenbach Campusbaustelle geht in die letzte Runde: In einem Jahr ziehen die Ärzte ein Das könnte Sie auch interessieren

Für den Einzug der Medizinerin waren etliche Umbauarbeiten nötig, informieren die beiden Ärzte. Es musste eine zweite Rezeption eingerichtet werden, ebenso sei die digitale Zusammenlegung der Daten ein großer Aufwand gewesen.

Bis Jahresende werden beide die Praxis in der Hildastraße betreuen. Dann zeichnen sich die großen Veränderungen ab: Wie erwähnt, will Norbert Walter zum Jahresende ausscheiden, und für den Februar ist der Umzug ins neue Ärztezentrum vorgesehen.

Das war zumindest bislang der zeitliche Plan, so Sabine Johnstone, ob sich durch die Verteuerung und Verknappung der Baustoffe Verzögerungen ergeben, könne sie nicht sagen.