von Hans Walter Mark

Ende Oktober führte der Harpolinger Hundesportverein „dogs, fun & more, Hotzenwald“, eine Prüfung für den Hundeführerschein durch. Daran nahmen erfolgreich teil: Heike Bengs, Christine Volz, Nelli Iwankine, Marion Plate, Conny Schatz, Dagmar Reich, Ines Baumgartner, Tanja Waßmer, Ines Bölle und Jens Schatz.

In zahlreichen Trainingseinheiten unterrichtete das Ausbildungsteam Gundi Brocker, Diana Weniger, Angelika Müller, Carmen Köhler unter der engagierten Regie der Hundetrainerin Ulla Fischer die Hundeführer, was es bedeutet, seinen Hund artgerecht zu halten und dass es wichtig ist, den Umgang mit ihm stetig zu trainieren, damit Hund und Mensch ein Team werden. Der Hundeführerschein wurde nach den Richtlinien des Berufsverbandes der Hundeerzieher und Verhaltensforscher (BHV) abgelegt. Die anspruchsvolle Prüfung bestand aus einem Theorie- und einem Praxisteil.

Zuerst 222 Fragen beispielsweise zu Themen wie artgerechte Haltung, Ernährung, Pflege, Gesundheit, oder Hund und Recht beantwortet werden. In der praktischen Prüfung galt es an verschiedenen Stationen zu demonstrieren, dass die Hunde vernünftig an der Leine gehen können. Großen Wert legte der Prüfer Günter Klein darauf, dass sich das Halter-Hund-Team ohne Belästigung und Gefährdung Dritter in der Öffentlichkeit bewegen kann.

So wurde geprüft, ob der Hund sich sicher an einer stark befahrenen Straße, belebten Örtlichkeit oder an einem schmalen Weg verhält. Die Begegnung mit einem fremden Hund, ein kurzer Besuch eines Ladengeschäfts und Restaurants gehörte ebenfalls zur anspruchsvollen Prüfung.

Der Hundesportverein „dogs, fun & more Hotzenwald“ besteht seit dem Jahr 2017. Der gemeinnützige Verein hat sich zum Ziel gesetzt, Hundebesitzern mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Der Hund als ein zuverlässiger und sozialverträglicher Gefährte des Menschen soll der Familie viel Freude bereiten. Zum Ausbildungsprogramm gehört auch der Hundeführerschein. Kontakt: Ulla Fischer, E-Mail (fischer.harpo@gmx.de).