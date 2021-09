von sk

Mit ihrem Jeep beabsichtigte am Samstag, 4. September gegen 16.10 Uhr eine 63 Jahre alte Frau von der Schillerstraße nach links in die Schulstraße einzubiegen. Dazu blinkte sie links und ordnete sich nach links ein. Nachdem sie aber einen Rückstau erkannte, entschied sie sich doch rechts weiter zu fahren. Sie fuhr wieder nach rechts und übersah dabei, dass sich mittlerweile eine Pedelec-Fahrerin vorne rechts stehend an ihrem Pkw befand. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Pedelec-Fahrerin stürzte und sich ihr Fahrrad unter dem Auto verkeilte. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom DRK untersucht. Eine Mitnahme ins Krankenhaus war nicht notwendig. Am Jeep entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro, am Fahrrad 400 Euro.