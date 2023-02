Sie liegen oft versteckt, sind abgelegen, manchmal nicht leicht zu erreichen, bestehen teils nur aus vier, fünf Häusern. Solche besonderen Flecken im Wiesental hat Gerald Nill aufgesucht, um ihre Geschichte zu erforschen und mehr zu erfahren, über die Bewohner in diesen entlegenen Winkeln. Auslöser dieser Spurensuche war ein Auftrag der Zeitung, eine Serie über Weiler im Wiesental zu schreiben, über die wenig bekannt ist, die aber eine interessante Geschichte haben.

„Sie sind kleiner als ein Dorf, haben keine Kirche, kein Rathaus, oft nicht einmal eine Gaststätte“, schreibt André Hönig im Vorwort über diese Weiler, die er einmal ins journalistische Blickfeld rücken wollte, damit die Erinnerungen und Erzählungen nicht verloren gehen und „dieses Wissen vor dem Vergessen zu bewahren“. In Gerald Nill fand er den geeigneten Autor für diese Aufgabe. Nill, der fast 25 Jahre lang Redakteur der Westfälischen Rundschau in Dortmund war, zog vor zehn Jahren mit seiner Ehefrau nach Zell-Gresgen, wo sie mit viel Eigenleistung das Alte Rathaus renoviert hatten. 2018 erschien Nills erstes Buch „Wie es einmal war im Schwarzwald“, das bereits in zweiter Auflage vorliegt. 2019 brachte er den inzwischen vergriffenen historischen Roman „Tannenrausch“ über eine Familie im Schwarzwald heraus.

Im Zuge dieser Bücher lernte der Autor seine Wahlheimat immer intensiver kennen. Auch für die Reportage-Reihe über die Weiler öffneten ihm viele Bewohner ihre Türen und erzählten über ihr Leben und darüber, wie es früher in den Ortschaften war. Ein Dutzend Weiler im Kleinen Wiesental, ein Dutzend im Großen Wiesental und sechs an der Peripherie hat Nill im Zeitraum von gut eineinhalb Jahren besucht. Und bei seinen Recherchen festgestellt: „Jeder Weiler hat seine eigene Geschichte, seinen eigenen Charakter, seine eigene Besonderheit. Für mich war jeder Weiler eine Entdeckungsreise.“

In den meisten Fällen bekam er die Namen der Weiler von der Redaktion genannt, in einigen Fällen suchte er die Orte selber aus, fuhr auf gut Glück los und traf stets Gesprächspartner an, die ihn offen und herzlich empfangen haben. „Ich bin kein Chronist, die Geschichten leben von den subjektiven Erzählungen und Erinnerungen der Bewohnerinnen und Bewohner“, sagt Nill. In der Abgeschiedenheit, dort, „wo die Straße aufhört und die Ruhe anfängt“, hat er viele bewegende und spannende Geschichten gehört.

In Hinterstadel traf er nach anderthalb Kilometern Fußmarsch eine Bewohnerin an, die sagte: „Ich habe Ihr erstes Buch.“ Da war das Eis gebrochen und sie bat Nill in die gute Stube ihres wunderschönen Schwarzwaldhofs mit Blumenpracht und Bauerngarten. „Hinterstadel ist für mich seither der Blumenweiler.“ Der 90-jährige Heiner Tschira in Eichholz, der inzwischen verstorben ist, nahm Nill mit zu seinem Lieblingsplatz an einer Schutzhütte mit prächtiger Aussicht, um den er sich immer gekümmert hat.

So idyllisch viele Weiler wirken, so sehr sind sie doch einem Wandel unterzogen, wie Nill oft gehört hat. So sagte ihm eine Frau in Raich-Oberhäuser, die ihr ganzes Leben dort verbracht hat und mit ihrem Mann in einem alten Hof wohnt, dass sie kaum mehr Nachbarn im Ort hätten, sondern die Häuser nur als Wochenend- oder Feriendomizile genutzt werden. Ähnliches hörte Nill aus Hinterheubronn, wo nur noch wenige Höfe bewirtschaftet werden. In drei Weilern, darunter in Ungendwieden und Fetzenbach, traf er niemanden mehr an, der ihm etwas von früher hätte erzählen können.

Meistens sind es alteingesessene Bewohner, „Urgesteine“, die in dem Ort geboren, aufgewachsen sind und schon ihr ganzes Leben hier wohnen, die Nill Authentisches berichten konnten. Früher waren die meisten in der Landwirtschaft oder in der Forstarbeit tätig, hatten Kühe, Ochsen. In Schlechtbach, so erfuhr Nill von Alfred Blum, musste 1954 schon mal mit Ochsen das Wasser in Fässern vom Bach geholt werden, bevor in den späten 1950er-Jahren in Eigenleistung Wasserleitungen gelegt wurden. Der Journalist hörte manche Anekdote aus vergangenen Zeiten, von harter Kindheit, vom kilometerlangen Schulweg zu Fuß, von harten Wintern, in denen die Höfe eingeschneit waren und die Wege mit Pferden und Ochsen gebahnt werden mussten, oder von dem Bauern, der im Winter Schweine zum Schlachthof bringen wollte, der Schlitten umkippte und die Sauen erst wieder eingefangen werden mussten.

In Holzinshaus war es zu Großmutters Zeiten üblich, so erzählte man Nill, dass man sonntags nach der Messe in Schönau auf den Markt ging – zu Fuß mit dem Rucksack. Auch Raich, wo das Brauchtum zu Hause ist, kommt im Buch vor, ebenso die Belchenhöfe am „magischen Berg“, Elbenschwand, „der steilste Weiler im Kleinen Wiesental“, Hütten, wo Almut und Paul Hailperin eine historische Bauzeichnung ihres alten Hauses hervorholten, oder Forsthof am äußersten Zipfel des Landkreises, wo Rucksacktouristen aus aller Welt ein günstiges Quartier finden.

Viele Flächen werden heute nicht mehr bewirtschaftet, stellte Nill bei seinen Recherchen fest. So gebe es zum Beispiel in Bischmatt keine Bauern mehr. Es sei wichtig, dass in den Weilern Bauplätze ausgewiesen würden, damit die Jüngeren hier wohnen können und nicht wegziehen. Das hat Nill von einigen Gesprächspartnern gehört. Und dass Weiler Zukunft haben, zeigen Beispiele wie der Maier-Hof in Rohrberg.

Das Buch „30 Weiler im Wiesental“ von Gerald Nill ist für 17 Euro erhältlich im Touristikbüro und im Cabanja-Weltladen in Zell, im Dorfladen in Wies und über den Autor, per E-Mail (gerald.nill@gmail.com).