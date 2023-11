Wallbach – Es ist wieder soweit. In einer Kooperation laden die Wallbacher Pfarrgemeinde, die Caritas-Werkstätte und das Bildungszentrum „Christiani“ am Sonntag, 26. November, zu einem Adventsmarkt mit Tag der offenen Tür. Der Markt in den Caritas-Werkstätten und in der Bildungseinrichtung findet alle zwei Jahre statt.

Bereits seit Wochen sind die drei Veranstalter dabei, ihren Gästen am Adventsmarkt einiges zu bieten. So erwartet sie nicht nur eine abwechslungsreiche Speisekarte, sondern auch jede Menge Selbstgemachtes. Gleichzeitig lassen sich Auszubildenden und die Ausbilder der „Christiani“ über die Schulter blicken.

Sachen aus der Region

„Uns ist es ist es wichtig, dass wir Sachen anbieten, die aus der Region sind“, so Waltraud Wunderle von der Wallbacher Kirchengemeinde. Und darum waren nicht nur die Teilnehmer des Adventsmarktes fleißig, sondern auch einige Bürger aus Wallbach.

Der Sonntag startet um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Caritas-Werkstatt. Danach beginnt der Adventsmarkt mit rund 20 Ständen. Neben Selbstgemachten, stellt sich auch ein Krippenbauer vor und andere Kunsthandwerker. Auch ein Bastelangebot für Kinder gibt es vor Ort. Gleichzeitig lädt das Bildungszentrum Christiani zu einem Tag der offenen Tür ein.

Alle Ausbilder sowie aktuelle und frühere Azubis der Einrichtung, arbeiten in den Werkstätten und stellen so die Einrichtung vor. Aber es darf auch selbst einmal Hand angelegt werden. So dürfen die eigenen Zauberwürfel aus Holz kreiert oder Bilder gemalt werden. Aber auch an das leibliche Wohl der Gäste wird gedacht. So gibt es ganze Menüs oder Fingerfood, Flammkuchen, Kuchen und Kaffee.

Der Wallbacher Adventsmarkt in den Caritas-Werkstätten hat Tradition und seit dem Jahr 2017 ist auch Christiani mit dabei. „Wir ergänzen uns gut“, sind sich die Beteiligten sicher. Bis 17 Uhr darf ausgiebig gestöbert und mitkreiert werden.