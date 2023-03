Seit 46 Jahren gehört Stefan Malzacher dem Musikverein Harpolingen an. Davon übernahm er 34 Jahre die verschiedensten Vorstandsämter. 13 Jahre gestaltete er als Vorsitzender federführend das Vereinsgeschehen mit. Bei der Jahreshauptversammlung stellte er sich als Zweiter Schriftführer nicht mehr zur Wiederwahl, wird aber weiterhin als aktiver Musiker dem Verein die Treue halten. Seine Aufgabe übernimmt Verena Lüthe. Bei den Wahlen gab es noch weitere Veränderungen. Matthias Gräfe ist zukünftig als Erster Kassierer für die Finanzen zuständig, unterstützt von der Zweiten Kassiererin Anna Butz, bisher Lukas Dörflinger. Martin Maier übernimmt die Aufgabe des Zweiten Vorsitzenden, bisher Corinna Heber. Die Jugendvertreterin heißt Lenya Seitz, bisher Anna Butz. Die Kasse werden Beate Sibold und Nadine Wetzel prüfen. Eine erfreuliche Aufgabe hatte Vorsitzender Torsten Thoma zu erfüllen. Er nahm Phil Wetzel in die Reihen der aktiven Musiker auf.

Höhepunkt des vergangenen Jahres war das erfolgreiche Kirchenkonzert am Muttertag in der St. Martinskirche in Obersäckingen, so Dirigent Andreas Seitz. Als nächster Termin steht am 18. März das traditionelle Jahreskonzert auf dem Programm, kündigte Seitz an. „Wir haben uns einiges vorgenommen und ich bin überzeugt, dass wir mit unserem Programm die Besucher bestens unterhalten.“ Als hilfreich bezeichnete Seitz den regen Austausch mit dem Musikverein Wallbach. Durch die gegenseitige Unterstützung bei der Besetzung des Orchesters können beide Vereine profitieren, ist sich Seitz sicher. Außerdem betonte Seitz die Bedeutung der Jugendausbildung im Ort, denn nur damit ist Verein überlebensfähig. Derzeit befinden sich vier Zöglinge in der Ausbildung. Eine Informationsveranstaltung, welche Instrumente beim Musikverein Harpolingen erlernt werden können, findet an den Donnerstagen 23. und 30. März statt.

Schriftführer Stefan Malzacher berichtete von zahlreichen Terminen 2022. Dazu gehörten beispielsweise Auftritte beim Brückenfest, beim Frühschoppenkonzert bei der 650 Jahr-Feier in Rippolingen, beim Kuhstall-Fäscht der Harpolinger Guggenmusik, beim Ukraine-Spendenhock oder beim Patrozinium der Herz-Jesu-Kapelle. Ein Ausflug nach Speyer, organisiert von Christine Oechslein, Geburtstags- und Hochzeitsfeiern waren Anlässe, die Kameradschaft zu pflegen.

Auf dem Programm 2023 stehen neben dem Promenadenkonzert in Bad Säckingen und weiteren weltlichen und kirchlichen Veranstaltungen im Ort und der Region am 15. Juli das Sommerfest in Kooperation mit dem Grundschulchor der Josef Anton Sickinger-Grundschule sowie den Musikvereinen aus Wallbach und Birndorf.

Informationen im Internet:

www.musikverein-harpolingen.de