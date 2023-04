Kein Jägerlatein, sondern eigene Erfahrungen bei der Jagd in aller Herren Länder: Diese präsentiert der ehemalige Bad Säckinger Bürgermeister Günther Nufer mit Humor und Selbstironie in seinem Buch „Im Wald und auf der Heide. Heiteres über Jagd und Jäger“.

Als er in den 1970er-Jahren im Landratsamt des Ortenaukreises für Jagdangelegenheiten zuständig war, schlug ihm der Landrat vor, den Jagdschein zu machen. Günther Nufer folgte dem Wink und legte damit den Grundstein für eine lebenslange Passion, der der 83-Jährige noch heute nachgeht. Kaum, dass er an den Hochrhein gekommen war, übernahm er das Revier Säckingen-West. Seine Erlebnisse schildert er nicht in romantisierendem Ton: „Ich schreibe nicht über die Morgenröte oder den frischen Tau auf den Blättern, das können andere besser.“ Wichtig ist ihm die Begegnung mit den Menschen und den Landschaften, gewürzt mit einer Prise Selbstironie.

So lässt er im Vorwort die französische Filmikone Brigitte Bardot zu Wort kommen, die die Jagd mit der „Tötung unschuldiger Tiere“ mittels „raffinierter Kriegswaffen“ gleichsetzt – um ihr gleich zu wiedersprechen: „Man muss den Wildbestand regulieren, sonst entstehen an den Bäumen erhebliche Bissschäden.“ Hintergrund von Bardots Kritik: In Frankreich ist das Jagen noch weit populärer als in Deutschland, wo das Revierrecht gilt, denn seit der Revolution gehört es zu den Rechten jedes französischen Bürgers, auf die Jagd zu gehen (natürlich nicht in den Ländereien, die in Privatbesitz sind).

Durch das Jagen bekomme man „einen anderen, viel intensiveren Naturzugang als die Touristen“, so Nufer. Man müsse lange auf der Lauer liegen, die Geräusche des Waldes hören, die Verhaltensweisen der Tiere studieren und „vielleicht zehn Mal ins Revier gehen, bevor man etwas erlegt“. In Kanada habe er die Jäger als engagierte Naturschützer kennengelernt, und er sei nie ohne Emotionen auf die Jagd gegangen und habe stets versucht, „auf das Blatt“ zu treffen, also in das Herz, damit die Tiere sofort tot waren. Bei der Jagd lernte er andere Länder kennen, etwa British Columbia in Kanada, Neuseeland, die polnischen Karpaten, die Slowakei oder Namibia. Möglich wurde dies durch sein großes Netzwerk an Beziehungen, daher wurde er stets zur Jagd eingeladen, und in Polen wurde er in einem Hotelzimmer einquartiert, in dem einst Lech Walesa genächtigt hatte. Mit Humor beschreibt der Jurist, wie er sich einer „fahrlässigen Tötung“ schuldig gemacht habe, als er einen kapitalen Eber in der Slowakei schoss. Und in Namibia lernte er, dass man nach dem Abschuss dem Tier durch Niederknien Respekt erweisen muss – was für seinen korpulenten Jagdbegleiter durchaus eine Herausforderung war. Ein Glossar, das die Begriffe aus der Jägersprache erläutert, schließt das Buch ab. Ein wenig Jägerlatein ist also doch dabei.

Das Buch „Im Wald und auf der Heide. Heiteres über Jagd und Jäger“ von Günther Nufer hat 163 Seiten. Es wurde im Selbstverlag produziert, kostet 16 Euro und ist in der Buchhandlung Schwarz auf Weiß in der Rheinbrückstraße in Bad Säckingen erhältlich. Günther Nufer war 32 Jahre lang Bürgermeister der Trompeterstadt.