Nach einer vierjährigen, coronabedingten Pause fand die Mitgliederversammlung des Freundeskreises Bad Säckingen/Santeramo in Colle in der Mensa des Scheffel-Gymnasiums statt. Der Vorsitzende Bernhard Griesser gab einen ausführlichen und unterhaltsamen Rückblick auf die vergangenen vier Jahre der Vereinsaktivitäten, berichtet der Verein in einer Pressemitteilung.

Trotz der Pandemie konnten mehrere Veranstaltungen wie das Brückenfest, das Sommerfest im Pfarrgarten, die italienische Matinee im Schloss, der Antrittsbesuch in Bad Säckingen von Vincenzo Casone, des neuen Bürgermeisters von Santeramo in Colle, und eine Fahrt zum Weihnachtsmarkt nach Gengenbach im Jahr 2022 stattfinden. Zu Beginn der Corona-Pandemie im Jahr 2020 organisierte der Verein in Zusammenarbeit mit Frank van Veen für die Partnerstadt Santeramo in Colle eine Spendenaktion, die der Bevölkerung der Partnerstadt im Süden Italiens helfen sollte und für Lebensmitteleinkäufe für Bedürftige verwendet wurde. Insgesamt flossen aus Bad Säckingen über 7000 Euro nach Santeramo.

Ein weiteres Engagement des Freundeskreises, gemeinsam mit dem Freundeskreis Sanary-sur-Mer, war die Spende eines über 100 Jahre alten Olivenbaumes und einer nagelneuen Freundschaftsbank für die Stadt Bad Säckingen auf dem Baltherplatz.

Bei den Vorstandswahlen wurden der Vorsitzende Bernhard Griesser, die stellvertretende Vorsitzende Kerstin Lücker, die Kassiererin Teodora Chilf und die Schriftführerin Uschi Ofteringer einstimmig wiedergewählt. Als Beisitzer gewählt wurden Walter Wolf, Wolfgang Stangenberg, Peter Behringer, Franca Cuppuleri, Elisabeth und Hans Rosanovitsch und Christel Will. Nach der Wahl wurden zwei langjährige Vorstandsmitglieder, die Beiräte Lore Spitznagel und Michael Schöke, mit großem Dank verabschiedet. Mit ihrem Engagement haben sie maßgeblich über Jahrzehnte hinweg die Aktivitäten des Freundeskreises in tragender Rolle mitgestaltet.

Für 2023 wurde ein abwechslungsreiches Programm mit verschiedensten Aktivitäten angekündigt, unter anderem das Brückenfest, eine Fahrt in die Emilia-Romagna und das Jubiläen-Fest der Städtepartnerschaften sowie eine Weindegustation angekündigt.