Aluminium, Schrott und Kork. 15 Jahre lang hat die Schützengemeinschaft Bad Säckingen Wertstoffe gesammelt. Damit wurden nicht nur Materialien der Wiederverwertung zugeführt, der Verein finanzierte mit den Einnahmen auch seine ihre Jugendarbeit. Damit ist jetzt Schluss. Das Landratsamt Waldshut untersagte dem Verein die Sammlung in ihrer bisherigen Form.

Für Alteisen war der Schützenverein bisher die richtige Adresse

Wer in Bad Säckingen Altmetall loswerden wollte, der war bisher bei Rupert Metz an der richtigen Adresse. Der Vorsitzende der Schützengemeinschaft organisierte auf Anruf eine Abholung ab Haus. Kork und Aluminium konnten die Bad Säckinger dreimal im Jahr vor der Sparkasse abgeben, wo die Schützen einen Stand eingerichtet hatten.

Die Wiederverwerter nehmen nur große Mengen ab

Weil die Wiederverwerter wie die Alunova in Wallbach oder die Schrottfirma Schuler in Singen nur große Mengen abnehmen, wurden die gesammelten Materialien auf dem Gelände der Schützengemeinschaft oberhalb des Waldbades in einem Container gelagert. Dem hat das Umweltamt des Landratsamtes Waldshut jetzt einen Riegel vorgeschoben. „Laut Umweltamt handelt es sich um eine illegale Ablagerung“, so Metz.

Wo können Aluminium, Kork und Altmetall entsorgt werden? Für die Entsorgung von Aluminium, Kork oder Schrott, stehen den Bürgern die Recyclinghöfe im Landkreis zur Verfügung. Die Öffnungszeiten sind jeweils unter abfall-landkreis-waldshut.de/recyclinghöfe zu finden.

Der Container mit dem Schrott steht nicht auf festem Untergrund, sondern lediglich auf Schotter. Darin sieht das Landratsamt ein Problem, insbesondere weil Unbekannte immer wieder illegal Müll neben den Container ablegten. Die Behörde verlangte, dass die Schützengemeinschaft den Untergrund befestigt. Doch dafür fehlt dem Verein das Geld. Aus diesem Grund haben die Schützen jetzt die Reißleine gezogen und die Sammlungen mit sofortiger Wirkung eingestellt.

Der Vereinsvorsitzende ist enttäuscht vom Umweltamt

Vereinsvorsitzender Metz ist enttäuscht von dem strengen Vorgehen des Umweltamtes: „Das Landratsamt wusste, was wir tun.“ Ohne die Wertsoffsammlungen fehle dem Verein eine wichtige Einnahmequelle. Er sei sowieso gebeutelt durch den Mitgliederschwund seit Corona und gestiegenen Energiekosten. Jetzt drohe das endgültige Aus.

Rupert Metz will als Vorsitzender der Bad Säckinger Schützen hinwerfen. Die Altmetallsammlungen waren bisher eine wichtige Einnahmequelle für seinen Verein. | Bild: Ernst Brugger

„Ich denke darüber nach, den Verein aufzulösen“, so der Vorsitzende. Er und seine Familie händelten die Sammlungen fast alleine. Es habe kaum Unterstützung seitens der Mitglieder, bedauert Metz. Jetzt will er bei der nächsten Hauptversammlung sein Amt als Vorsitzender zur Verfügung stellen.

Nicht einmal der Vorsitzende weiß, wie viele Mitglieder der Verein heute noch hat

Einst hatte der Verein 70 Mitglieder. „Wie viele es heute sind, weiß ich nicht. Fakt ist: Wenn wir als Verein überleben möchten, müssen wir die Beiträge erhöhen und das zahlt heute keiner mehr“, ist Metz sich sicher.

Trotz des abgesperrten Geländes und des Hinweises des Landratsamtes, Ablagerungen zu unterlassen, stellen Unbekannte immer noch Schrott und sogar Müll am Container ab. Das muss der Verein jetzt auf eigene Kosten entsorgen. | Bild: Susanne Eschbach

Zu allem Überfluss legen Unbekannte weiter illegal Müll neben dem Container auf dem Gelände der Schützengemeinschaft ab. „Auch den mussten wir regelmäßig auf eigene Kosten entsorgen“, ärgert sich der Vorsitzende. Das die ohnehin leere Vereinskasse zusätzlich.

Der städtische Umweltreferent bedauert, dass der Verein nicht mehr sammelt

Der Bad Säckinger Umweltreferent Ralf Däubler bedauert, dass die Bad Säckinger Schützen keine Sammlungen mehr anbieten. Den Bürgern fehle nun eine wichtige Anlaufstelle fürs Wertstoffrecycling. Außerdem befürchtet Däubler, dass die illegalen Müllablagerungen in der Trompeterstadt weiter zunehmen.

Auch das Landratsamt Waldshut ist betrübt über den Schritt der Schützengemeinschaft. Das Engagement der Vereine fürs Recycling wisse man zu schätzen. „Gerade weil das Sammeln von Wertstoffen rechtlich komplizierter wurde, unterstützen wir die Vereine durch eine Beratung und erklären die gesetzlichen Vorgaben“, erklärt Pressesprecher Tobias Hermann von Landratsamt Waldshut auf Anfrage.

Der Vereinsvorsitzende: „Wir machen keine Sammlungen mehr!“

Wenn sich die Schützengemeinschaft an die rechtlichen Bestimmungen halte, stehe weiteren Sammlungen nichts im Weg, so der Sprecher des Landratsamts. Doch Schützen-Vorsitzender Metz will davon nichts wissen. „Unser Entschluss steht fest, wir machen keine Sammlungen mehr!“