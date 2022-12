von Jonathan Niedermaier

Die Temperaturen sinken, das Wetter lässt es erahnen: Weihnachten steht vor der Türe. Doch wollen in Zeiten von Inflation, Verteuerung und Energiekrise die Menschen sparen, vielleicht sogar an der Tradition des Weihnachtsbaumes? Wir haben gefragt.

Trends 2022: Kleinere Bäume und weniger Schmuck

Fünf Hektar, so groß ist die Fläche des Bächlehofs in Rippolingen, auf welchem der Familienbetrieb seit mehr als dreißig Jahren eigene Weihnachtsbäume züchtet. Chefin Claudia Bächle konnte nach dem ersten Verkaufswochenende noch keinen eindeutigen Trend in Sachen Baumverkäufen erkennen. Nur soviel: Einen leichten Trend sieht sie bisher nur in der Baumgröße. „Die Leute wollen in der Regel einen eher kleineren Baum.“ Die Bäume aus ihrer Bio-Zucht hätten den Vorteil unbehandelt zu sein, außerdem sei der Bächlehof seit 20 Jahren preisbeständig. Diesen Freitag und Samstag gibt es dort von 8 bis 18 Uhr wieder Weihnachtsbäume aus eigener Zucht zu kaufen, außerdem am Samstag auf dem Münsterplatz in Bad Säckingen von 8 bis 13 Uhr.

Dennis Keraj, 21 Jahre, Azubi im zweiten Lehrjahr bei Toom. | Bild: Jonathan Niedermaier

Dennis Keraj ist 21 Jahre alt und Azubi im zweiten Lehrjahr bei Toom. Einen klaren Trend „weg vom Baum“ kann der angehende Verkäufer des Baumarktes nicht erkennen: „Wenn man die Inflation berücksichtigt, kaufen viele Menschen bei uns viele Weihnachtsbaum ein.“ Gespart wird seiner Ansicht nach eher an anderer Stelle: „Bei Deko-Artikel sind die Leute in diesem Jahr eher zurückhaltend.“

Was halten junge Menschen vom Christbaum?

Wie sieht es bei jungen Menschen aus, leben diese die heidnische Tradition mit Weihnachtsbaum zum heiligen Fest noch aus?

Coralie De Marbaix, 19 Jahre alt, ist gegen Weihnachtsbäume im Wohnzimmer. | Bild: Jonathan Niedermaier

Für Coralie De Marbaix (19) aus Bad Säckingen, gehört ein Baum auch an Weihnachten nicht ins Wohnzimmer: „Einen Baum in der Wohnung zu haben, finde ich irgendwie seltsam“, so das ehrliche Urteil von Coralie. Sie findet, dass Bäume nach draußen in die Natur gehören, dort wo ihre Wurzeln sind. Sie kann sich nicht damit anfreunden, „einen Baum abhacken, nur damit der für ein paar Wochen im Haus rumsteht.“

André Märtins, 23 Jahre, Student. Für ihn gehört der Weihnachtsbaum zu Weihnachten einfach dazu. | Bild: Jonathan Niedermaier

André Märtins ist 23 Jahre alt. Der Student aus Stein/AG ist da anderer Meinung: „Weihnachtbäume gehören für mich einfach zu Weihnachten dazu“, sagt der Traditionalist. Der Tannenduft, das Schmücken oder das Herzklopfen, wenn man man ihn versehentlich fast umwirft, „all das gehört für mich einfach zur Weihnachtstradition dazu.“