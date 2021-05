Eine Polizeistreife entdeckte am Sonntagmorgen gegen 5.35 Uhr eine fahrende Baumaschine in der Innenstadt. Laut Polizeibericht war der Frontlader, der von einer innerstädtischen Baustelle entwendet worden war, unterwegs von der Wernergasse in die Rheinbrückstraße. Die Baumaschine kollidierte während der Fahrt mit einer Laterne und beschädigte in der Rheinbrückstraße Teile der Außenbestuhlung der dortigen Gaststätten. Als er die Polizeibeamten erblickte, flüchtete der Fahrer des Frontladers zu Fuß über die Rheinbrücke in die Schweiz.

Die sofort eingeleitete Fahndung, an der auch die Schweizer Polizei beteiligt war, führte zur Ermittlung eines 21-jährigen Tatverdächtigen, welcher unter Einfluss berauschender Mittel stand. Zur Gefährdung von Personen kam es laut Polizeiangaben nicht. Der Sachschaden wird bislang auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07761-9340 beim Polizeirevier Bad Säckingen melden.