Bad Säckingen – Wie man es nennen mag: „Junge Künstler aufs Podium“ oder „Solistenabende junger Interpreten“ – stets steckt die Absicht dahinter, Nachwuchsmusiker einem breiten Publikum vorzustellen. Die Zwillingsschwestern Hanna und Katrin Friedrich, die auf Einladung des Sigma-Zentrums ein klassisches Konzert gaben, genießen in Bad Säckingen schon einen großen Bekanntheitsgrad. Sind beide doch in der Trompeterstadt geboren, hier aufgewachsen und seit früher Kindheit musikalisch unterwegs. Am Waldshuter Gymnasium haben sie Geigen- und Klavierunterricht bekommen, in Basel musikalische Zusatzausbildungen genossen und Preise gewonnen.

Die als Classic-Twins bekannten Musikerinnen touren, wie sie sagen, mehrmals im Jahr hälftig in der Schweiz und in Deutschland durch die Lande, um mit ihren Konzerten das Publikum zu erfreuen, aber auch, um zu helfen. Als Botschafterinnen der Nachsorgeklinik Tannheim unterstützen sie mit Spenden aus ihren Benefizauftritten die Institution für krebskranke Kinder und deren Familien.

Das Sigma-Konzert war nicht nur Patienten der Klinik vorbehalten. Die Plätze im Gemeinschaftsraum waren offiziell ausgeschrieben und schnell besetzt. Die Auswahl der Stücke enthielt viele Stilrichtungen und traf jeden Geschmack. Gekonnt und unterhaltsam führte die Mutter der Zwillinge, Dorothea Friedrich, durch das Programm. Gleich zu Beginn wurde das Publikum mit dem „Scherzo-Tarantelle“ Op. 16 von Henryk Wieniawski in eine andere Welt entführt. Hanna Friedrich am Flügel und Katrin Friedrich an der Violine präsentierten das Werk lebhaft und mitreißend. Eher zum Träumen lud der Liebesgruß „Salut d‘Amour“ des britischen Komponisten Edward Elgar ein.

Zeitgenössische Komponisten führten nach Österreich, Argentinien, Italien und Brasilien. Freude und Begeisterung drückte das lateinamerikanische Stück „Tico Tico“ von Zeqzinha de Abreu aus. Das in hohem Tempo gespielte Tanzlied wurde durch Zupfpassagen auf der Geige ausdrucksstark interpretiert. Den Höhepunkt bildete das Medley „Phantom der Oper“ von Andrew Lloyd Webber. Tiefe Klaviertöne und hohes Geigenspiel wechselten sich ab und versetzten die Zuhörer in die Welt der Katakomben der Pariser Oper. Die Classic-Twins überzeugten mit hoher Fingerfertigkeit sowohl auf dem Tasten- wie dem Saiteninstrument und durch perfektes Zusammenspiel. Das Publikum honorierte die Leistungen mit viel Beifall und forderte eine Zugabe, die mit einem Csárdás gegeben wurde.

Benefizkonzert: Für Freunde der klassischen Musik geben die Classic-Twins ein Benefizkonzert am Samstag, 25. November, um 19 Uhr im Trompeterschloss in Bad Säckingen. Aufgrund der geringen Platzzahl sind Reservierungen per E-Mail an info@classictwins.ch erbeten.