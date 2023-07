2253 Läufer haben sich bisher für den Bad Säckinger Trompetenlauf angemeldet, darunter 1350 Kinder. Damit steht die Veranstaltung am 20. Juli vor einem neuen Rekord nach 1500 Teilnehmern in 2019.

Die Verkehrsteilnehmer müssen die Absperrungen beachten. Organisator Holger Ahlers freut sich auf die Veranstaltung, denn schließlich haben er und das Team auf ein großes Fest hingearbeitet.

Bild: Schönlein, Ute

Zwischen 14 und 21 Uhr übernehmen die Läufer die Innenstadt

Zwölf Läufe durch die belebte Bad Säckinger Innenstadt: Das ist der Trompeterlauf 2023. Um 17.25 Uhr startet die Veranstaltung mit dem ersten Lauf für Kinder zwischen eins und fünf Jahren und zieht sich bis in den späten Abend mit der Siegerehrung für den Volksbank Grand Prix um 21.20 Uhr. Veranstalter Holger Ahrens rechnet mit Gästen bis 24 Uhr in der Innenstadt.

Holger Ahlers (links) und Roland Sens sind die Köpfe des Organisationsteams für den Trompeterlauf. | Bild: Susanne Eschbach

Die Vorbereitungen finden jedoch schon vor dem ersten Rennen statt. Die Innenstadt ist nämlich bereits ab 14 Uhr zwischen Steinbrückstraße und der Gießenstraße gesperrt. Die Alte Basler Straße/Waldshuter Straße sowie die Unterführung bei der Scheffelstraße sind trotz der größeren Teilnehmerzahl aber nicht von einer Sperrung betroffen. Ebenso wie die Parkmöglichkeiten am Festplatz, im Parkhaus Lohgerbe und der Tiefgarage Kursaal.

Beinahe Verdopplung der Teilnehmerzahl

Bis zum Ende der Online-Anmeldefrist am Mittwoch, 19. Juli, hatten sich 2253 Teilnehmer für den Trompetenlauf angemeldet. Doch Organisator Holger Ahlers weiß aus Erfahrung, dass noch weitere Anmeldungen an den letzten beiden Tagen vor dem Rennen kommen werden: „Am Lauftag kommen meistens nochmal etwa 150 Nachmeldungen auf uns zu“. Damit würde die Teilnehmerzahl von 1215 aus dem letzten Jahr fast verdoppelt werden. Der Anteil zwischen Männern und Frauen solle ungefähr gleich sein.

Auch an den Nebenschauplätzen des Trompeterlaufs konnten die Organisatoren aufstocken. So gibt es in diesem Jahr einen Essensstation am Rathaus- und Münsterplatz, Getränke und Cocktails sowie eine besondere Streckenbeleuchtung für den frühen Abend. Für die Unterhaltung der Gäste sorgt das Musikduo Norbert und Hartmut, während ein DJ die Läufer ab der Halbzeit nochmal auf der Strecke anfeuert. Für Wasser auf der Laufstrecke sorgt die Freiwillige Feuerwehr Bad Säckingen, während die DRK Ortsgruppe Bad Säckingen für die medizinische Versorgung vor Ort ist.

Familienfreundliches Fest mit 1350 Kindern

Holger Ahlers blickt zufrieden auf das kommende Rennen: „Wir sind sehr glücklich über die große Teilnehmerzahl und haben auch darauf hingearbeitet.“ Während der Trompeterlauf 2022 wegen Planungsunsicherheiten in der Corona-Pandemie innerhalb weniger Monate zwischen April und Juli organisiert werden musste, liefen die Planungen für 2023 bereits schon nach Ende des Trompeterlaufes 2022. „Nach Corona, dem Kriegsbeginn und der Inflation wollten wir eine große Laufparty organisieren, die den Leuten Spaß am Sport bringt“, so Ahlers.

Die erste Altstadtlauf fand 2005 statt, seit 2018 unter dem Namen Trompeterlauf. In den Anfangszeiten waren es um die 1000 Teilnehmer, 2019 1500. In den Jahren 2020 und 2021 fiel die Veranstaltung wegen der Corona aus. Die Umbenennung in Anlehnung an die Hauptfigur von Viktor von Scheffels 1854 erschienene Versepos „Der Trompeter von Säckingen“ soll dem Bad Säckinger Altstadtlauf mehr Individualität verleihen.

Vor allem soll das Fest auch familienfreundlich werden. Deswegen mussten Teilnehmer unter 18 Jahren, die sich bis zum 10. Mai angemeldet haben nur einen Euro für die Startgebühr bezahlen. Das Angebot scheint Wirkung gehabt zu haben, denn aktuell seien 1350 Kinder zum Lauf angemeldet.

Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt. Doch das Wetter wird den Teilnehmern wohl nicht den Tag zu vermiesen. Im Gegenteil: Die Temperaturen sollen zwischen 26 und 28 Grad bei leichter Bewölkung betragen – ideal für ein großes Sportevent. „Das Wetter macht mit und wir sind guter Dinge, dass alles reibungslos abläuft“, so Ahlers.