von Susanne Eschbach

Statt weiter den vorherrschenden Personalmangel zu beklagen, kümmert sich die Stadt Bad Säckingen jetzt um den eigenen Nachwuchs und bildet künftige Führungskräfte selbst aus. „Personal nach Bad Säckingen zu locken, ist nicht leicht“, so Bürgermeister Alexander Guhl im Rahmen eines Pressegesprächs. „Doch wenn sie mal da sind, bleiben sie auch“, ist er überzeugt. Bereits im Bereich Tourismus und Personalwesen arbeitet die Stadt Bad Säckingen mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Ravensburg zusammen.

Schwerpunkt Gesundheit

Jetzt ist die Stadt Bad Säckingen eine weitere Kooperation mit der DHBW in Lörrach eingegangen und möchte künftig auch im Bereich Gesundheitswesen einem Studenten für Betriebswirtschaft (BWL) mit Schwerpunkt Gesundheitsmanagement einen Studienplatz anbieten. Bereits am 1. Oktober steht eine Stelle im Bad Säckinger Rehaklinikum zur Verfügung.

Die Stadt Bad Säckingen und der St. Vincentius-Verein sind die Gesellschafter der Rehabilitationsklinik für die Bereiche Wirbelsäule, Gelenke und Muskulatur. Aufgrund der kurzen Zeit ist in diesem Jahr lediglich Platz für einen Studenten im Rehaklinikum. Doch Klinikgeschäftsführer Peter Kaiser kann sich vorstellen, weitere Ausbildungsplätze zu schaffen.

Auch im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) sollen künftig Plätze entstehen. Insgesamt drei Jahre dauert das Studium, das sich jeweils in drei Monate in Theorie und Praxis abwechselt. Danach kann der Bachelor of Arts (BA) als Betriebswirt mit ausgeprägten Kenntnissen im Gesundheitsbereich erreicht werden.

Duale Hochschule arbeitet mit Gesundheitsbranche zusammen

Seit 2007 bietet die Duale Hochschule in Lörrach bereits den Schwerpunkt Gesundheitsmanagement für Betriebswirtschaftsstudenten an. Aktuell sind es in diesem Studiengang rund 25 Studierende in zwei Gruppen.

Die Hochschule arbeitet mit Partnern aus der Pharma- und Medizintechnikbranche, Kliniken, Krankenkassen, Apotheken, dem DRK und Pflegeeinrichtungen zusammen. „Diese vielfältigen Erfahrungen aus der Praxis fließen in die Theorie“, so Studiengangsleiter BWL-Gesundheitsmanagement, Professor Joachim Wölle. „Und davon profitieren die Studierenden.“

Aktuell liegen der Stadtverwaltung Bad Säckingen drei Bewerbungen für die dualen Ausbildungsplätze vor. Doch die Frist läuft noch und es besteht weiter die Möglichkeit, eine Bewerbung im Rathaus abzugeben.