Susanne Eschbach

Gerade in Zeiten des Artenschwunds werden Grünflächen auf privatem oder gewerblichem Grund immer wichtiger. Doch gerade in der jüngsten Zeit werden die Schottergärten immer moderner, weil sie als pflegeleicht gelten. „Es ist ein Thema, das die Öffentlichkeit bewegt“, erklärt Bürgermeister Alexander Guhl in einem Pressegespräch. Denn immer öfter wird die Stadtverwaltung auf diese wenig umweltfreundliche Alternative zum vertrauten Grün auf den Grundstücken angesprochen. Und darum ist sich nicht nur die Stadtverwaltung einig: „Betonierte Gärten können nicht im Interesse der Stadt sein“, sagt der Bürgermeister.

Für Umweltreferent Ralf Däubler ist es wichtig, dass es zwischen Steingärten und Schottergärten einen klaren Unterschied gibt. „Ein Steingarten kann ökologisch sinnvoll sein, weil er Insekten und Kleintieren einen Rückzugsraum bietet“, so Däubler. Bei Steingärten handelt es sich um die Gestaltung von Gärten mit Steinen als Gestaltungselement mit Pflanzen, wobei die Pflanzen überwiegen. Anders sieht es da mit den Schottergärten aus. Eine schwarze Folie, abgedeckt mit einer dichten Schicht von Steinen und ein paar wenige Pflanzen dazwischen. „Die Leute sind der Meinung, so ein Schottergarten sei pflegeleicht“, erklärt Klaus Strittmatter, der Leiter der Technischen Dienste und damit auch verantwortlich für die Stadtgärtnerei. „Pollen setzen sich zwischen den Steinen fest und Hebstlaub wird zu Humus“, weiß Strittmatter. Unkraut sprießt hervor und wenn es nicht regelmäßig entfernt wird, erobert sich die Natur ihren Platz schnell zurück.

Ein Grund für die Landesregierung, im Juli 2020 im Rahmen der Reform des baden-württembergischen Landesnaturschutzgesetzes, ein Verbot für Schottergärten festzuschreiben. Doch weil Verbote alleine nichts bringen, hat die Stadt jetzt Broschüren entwickelt, die Eigentümern von Schottergärten als Leitfaden dienen sollen, ihre Gärten wieder im Sinne des Natur- und Umweltschutzes zu begrünen. „Wir können nur durch Überzeugung umstimmen“, setzt Rainer Koller, Abteilungsleiter Baurecht, auf einen sanften Weg.

Die Broschüren zeigen Alternativen auf. So sind Tipps darin zu finden, was für Insekten und Tiere im Garten getan werden kann und macht auf ökologische Alternativen aufmerksam. Ergänzend zu den Broschüren kann auch die Stadtgärtnerei angesprochen werden, die hilfreich unter die Arme greift. „Unsere Stadtgärtnerei steht mir Rat und Tat zur Seite“, so der Bürgermeister. So gibt es über die Stadtgärtnerei nicht nur Samenmischungen für Wildblumen, sondern auch eine Sortiment an Stauden, das selbst von Laien gut zu nutzen ist. „Blumen und Stauden sind für das Auge viel angenehmer“, sagt Strittmatter. Doch richtet sich die Initiative nicht alleine an Hausbesitzer. „Auch die Unternehmen sind gefordert“, so der Bürgermeister.

