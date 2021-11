von Michael Gottstein

„Vielleicht haben wir inzwischen das Spielen verlernt“, meinte der Vorsitzende Jahn Niclas Glatzel in der Gewissheit, sich diesen Scherz erlauben zu können, denn die Kapelle und ihr Dirigent Johannes Brenke hatten ein interessantes Programm zwischen Tradition und Moderne einstudiert, das dem Charakter des Aufführungsortes angemessen war.

Glanzvoll und auch ungewöhnlich, da die Solostimme mit einer von Stefan Erk gespielten Pauke besetzt war, präsentierte sich das kleine „Konzert für Blechbläser“ von Jaromir Weinberger (1898-1967): In den Ecksätzen setzten die Stacccatofolgen der Bläser und die Wirbel der Pauke machtvolle Akzente, während der langsame, melodisch wenig bewegte und chromatisch gewürzte Mittelteil den Spielern große Konzentration abverlangte.

César Francks „Panis angelicus“ erklang in einer Blasorchesterfassung von Philip Sparke: Das von den Hörner getragene Thema schälte sich aus einem dunklen, weichen Klanggrund heraus und wurde von Flöten und Holzbläsern weitergeführt. Das Orchester brachte mit seinem schönen Legato, dem sicheren Zusammenspiel und dem ausgewogenen Klangbild die Ruhe und lyrische Intensität zum Ausdruck. Aus der barocken Suite von Johann Christoph Pezel (1639-1694) hatte Johannes Brenke ein dekoratives und koloristisch reizvolles Orchesterwerk geformt, das den typisch barocken Charakter mit glanzvollen Trompetenfanfaren (im Original waren die Stimmen mit Zinken besetzt) und den langsamen Sarabande-Tänzen beibehielt: Eine charmante, lohnenswerte Entdeckung, die in ein neuzeitliches Gewand gehüllt war.

Die Stadtmusik Die Existenz der Stadtmusik ist seit 1811 urkundlich belegt, wahrscheinlich ist sie aber sogar noch älter. Die Stadtmusik setzt sich aus Laienmusikern allen Alters zusammen. Seit 1988 wird die Kapelle von Johannes Brenke musikalisch geleitet. Aufgrund der Corona-Pandemie war die Konzerttätigkeit jüngst erheblich eingeschränkt.

In Verehrung Mozarts hatte David Whitwell (Jahrgang 1937) seine „Sinfonia da Requiem“ geschrieben. An wenigen Stellen, etwa im „Dies irae“-Satz, zitierte er direkt Themen von Mozart, im Allgemeinen orientierte er sich eher am Geist einer klassisch-kantablen, dennoch ausdrucksvollen Tonsprache. Ruhig und beschwörend erklang das „Requiem aeternam“, im „Tuba mirum“-Satz traten die Blechbläser durch ihr machtvolles Spiel hervor, wobei die Wiedergabe nie lärmig, sondern immer klangschön und intensiv wirkte; dazwischen setzten einzelne Register zarte Kontraste – eine bewegte und bewegende Wiedergabe. Expressiv war der „Tag des Zorn“, sehr lyrisch und sanglich hingegen das „Lacrimosa“ über einer dezenten Orchesterbegleitung, so dass die jeweils melodieführenden Register Zeit hatten, in Ruhe die Themen zu gestalten. Den tröstenden Schlusspunkt bildete das „Libera me“.

Aus der dritten Sinfonie Gustav Mahlers (1860-1911) war der Hymnus aus dem sechsten Satz in der Instrumentation von Peter Fister zu hören. Die Wiedergabe war klangrein und einfühlsam gestaltet. Sie begann im Piano, mit samtweich gespielten Klarinetten und Hörnern, und steigerte sich über ein langes Crescendo in einem bruchlosen Bogen zum glanzvollen Abschluss.