Dank des Programms „Lernen mit Rückenwind“ des Kultusministerium Baden-Württemberg, um kognitive und emotionale Lücken nach der Coronazeit zu schließen, war es der Gewerbeschule Bad Säckingen möglich, mit einigen Klassen einen Kooperationstag im Kletterwald „Hoch Empor“ am Bergsee in Bad Säckingen zu erleben. Nachdem bereits die Eingangsklassen der Zweijährigen Berufsfachschulen Holz- und Metalltechnik in dessen Genuss kamen, waren die VABO-Klassen (Vorbereitung auf den Beruf) mit 96 Teilnehmern an der Reihe, schreibt die Gewerbeschule in einer Pressemitteilung.

Das Abenteuer begann für die VABO1 bereits morgens mit einem Fußmarsch von der Gewerbeschule zum Bergsee. Dort nahm ein Teamtrainer die Gruppe in Empfang und die Schüler wurden direkt in das erste Kooperationsspiel eingewiesen. Über Eisschollen sollten die Jugendlichen das eiskalte Wasser überqueren und sich dabei vor dem diebischen Bären in Acht nehmen. Dieses Spiel erforderte vor allem Strategie und das „Hand-in-Hand“ arbeiten aller Team-Mitglieder. Zwei Begleiterinnen standen den Schüler mit Rat und Tat zur Verfügung und beobachteten die Teambildung. Weitere Gruppenspiele folgten im Anschluss, um den „Schlüssel“ zum Kletterwald zu finden. In einem weiteren Schritt wurde den Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Kletter-Equipment erklärt. Nachdem ein großer Teil der Gruppe die leichten Kletterstrecken ohne Schwierigkeiten gemeistert hatte, ging es nach einer weiteren Unterweisung an die schwierigeren Touren im Kletterwald.

Eine Menge Spaß

Ein ereignisreicher Tag fand laut der Pressemitteilung nach etwa dreieinhalb Stunden sein Ende. Alle Schüler der VABO1 haben sich der Herausforderung des Kooperationstags im Kletterwald gestellt, hatten dabei Spaß und sind emotional über sich hinausgewachsen. Im Juli werden die einjährige Berufsfachschule sowie die Berufsschule für Farbtechnik an der Herausforderung im Kletterwald „Hoch Empor“ teilnehmen.