Der Bau der Seniorenwohnanlage der Wohnbaugenossenschaft „Daheim Bleiben“ in Harpolingen geht seiner Vollendung entgegen. Die ersten Wohnungen sind bereits bezogen. 13 Wohnungen gibt es in einer Größe von 1,5 bis 4,5 Zimmern. Eine davon dient den künftigen Bewohnern als Gäste-Appartement, das gemietet werden kann, wenn sich Besuch ankündigt.

Die Arbeiten am Anbau des Bürgervereins „Daheim in Harpolingen“ schreiten ebenfalls gut voran. Der auf der Südostseite des Gemeindeaals neu geschaffene Speise- und Aufenthaltsraum soll für den generationenübergreifenden Mittagstisch, verbunden mit einem Betreuungsangebot von Grundschulkindern aus dem Ortsteil am Nachmittag, genutzt werden. Fortschritte macht außerdem auch die Sanierung des Gebäudes, das von Feuerwehr und Musikverein gemeinsam genutzt wird.