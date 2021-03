von Susanne Eschbach

Das Trompeterschloss ist um ein bewundernswertes Kleinod reicher. Anlässlich des 195. Geburtstages von Joseph Victor von Scheffel, haben die Scheffelfreunde Bad Säckingen der Stadt einen Originalbrief von Scheffel und die erste Ausgabe der ersten fremdsprachigen Übersetzung des „Trompeters“ von 1877, in diesem Fall auf Niederländisch, geschenkt. „Der Brief und das Buch gehören zusammen“, erklärt Bernd Crössmann, der Vorsitzende der Scheffelfreunde, der die Zusammenhänge entdeckt hat.

Den Brief hat der Vorsitzende im Internet gefunden. „Nicht sehr hochpreisig“, gibt er zu. Denn zwei wesentliche Faktoren wie der Ort, von wo aus der Brief geschrieben worden ist und das Datum, wann das war, haben gefehlt. Doch der Ehrgeiz von Bernd Crössmann war geweckt. Er setzte sich mit dem Inhalt des Briefes auseinander und stieß dabei auf den Hinweis einer Verlobung eines Professor Durm mit Fräulein Marie Saal aus Baden.

„Anhand dieser Angaben konnte ich das Jahr 1877 festmachen“, so Crössmann. Bei dem restlichen Inhalt handelte es sich um eine strittige Rechtslage zu den Urheberrechten von Übersetzungen literarischer Werke. In dem Brief beklagt sich Scheffel darüber, dass ihm der Verlag bei der ersten fremdsprachigen Übersetzung keine Autorenrechte vergütet hätte. Und dabei handelt es sich genau um dieses Buch, das jetzt gemeinsam mit dem Brief ab sofort im Schloss zu sehen ist.

Der Dichter Joseph Victor von Scheffel war ein im 19. Jahrhundert viel gelesener deutscher Schriftsteller und verfasste 1854 mit dem Versepos „Der Trompeter von Säckingen“, den ersten Bestseller.

Um die beiden Geschenke entsprechend zu würdigen, hat die Stadt eine Vitrine anfertigen lassen, die jetzt im Foyer des Schlosses bewundert werden kann. „Die Attraktivität des Schlosses und eines Museums lebt von Originalen“, erklärt Bürgermeister Alexander Guhl. Denn aktuell ist die Stadtverwaltung gerade dabei, im Schloss selbst auf- und umzuräumen. Um nicht nur für die Gäste, sondern auch für die Bürger von Bad Säckingen attraktiv zu sein, wird am Samstag, 1. Mai, die erste Wechselausstellung im Schloss eröffnet.

„Die Stadt verfügt über eine Menge Fotos, Drucke und Gemälde, die alle Bad Säckinger Motive zeigen“, erklärt Thomas Ays, der Leiter des Tourismus- und Kulturamtes. In den vergangenen Jahren kamen immer wieder Motive aus den Nachlässen Verstorbener hinzu, die bis Ende Juli im gesamten Schloss gezeigt werden sollen. „Wir planen so, als ob wir öffnen könnten“, sagt Ays. Denn bis dahin müssen die aktuellen Corona-Maßnahmen abgewartet werden. „Ansonsten verschieben wir oder lassen uns etwas einfallen, dass wir die Ausstellungen zu den Menschen bringen können“.