In Bad Säckingen sind sie keine Unbekannten. Doch in der Szene gehören sie zu den Großen: Begonnen hat bei Skadefryd alles mit der Liebe zum Mittelalter. 2013 haben sich Interessierte im Keller des Gasthauses „Krone“ auf dem Münsterplatz getroffen und den Mittelalter-Stammtisch Hochrhein gegründet. „Ich war der Meinung, dazu gehört auch eine Mittelalter-Musik“, sagt Günter Butz (Gunnar der Trobador). Gemeinsam mit der Sängerin Andrea Griesser (Nephilim, das Goldkehlchen), und Thomas Reinacher (Gevatter, der schwarze Barde) gründete sich Skadefryd.

„Der Name ist norwegisch und heißt übersetzt Schadenfreude“, erklärt Butz. Ihre Reisen führen durch ganz Deutschland, Frankreich und die Schweiz. Auch dort hat die Band Fanclubs. Inzwischen spielen auch Markus Schienger (Graf Markus der Fähnrich) und Hendrik Pfeifer (Henne der Trommler) mit.

An eine Reise nach Liechtenstein erinnern sich die Spielleute besonders gerne. „Anlässlich des Jubiläums ‚300 Jahre Fürstentum Liechtenstein‘ durften wir ein Lied schreiben“, erzählt Günter Butz. Auf das Dankesschreiben aus dem Fürstenhaus sind die Spielmannsleute stolz. Nach einem Jahr trennten sich die Spielleute „Skadefryd“ vom Mittelalter-Stammtisch und gründete eine Gbr. „Seither sind wir semi-professionell unterwegs.“ Andreas Griesser und Thomas Reinacher sind die Textschreiber und Komponisten der Lieder. Das Repertoire umfasst Balladen, Minnesang, aber auch Piraten- oder Rauf- und Sauflieder. Gesungen wird in 13 Sprachen. Bei ihren Auftritten verzichten die Musiker stets auf technische Hilfsmittel wie Verstärkeranlagen oder Mikrofone.

In 78 Ländern wird die Musik der Spielleute in Internet-Radiosendern gespielt und drei CDs sind inzwischen veröffentlicht worden. Skadefryd heimste mehrere Preise ein. Gefeiert wird das Jubiläum der Spielleute lediglich im kleinen Kreis. „Der Fanclub aus Bad Säckingen richtet uns ein Fest aus“, so Günter Butz.