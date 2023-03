Laut, hautnah und zum Anfassen. Die Huber-Arena verwandelt sich in eine Schaukampf-Arena mit einer Kombination aus Theater, Sport, Athletik und Unterhaltung. „Ich habe mir das deutsche Wrestling in die Huber-Arena geholt“, freut sich Unternehmer Elmar Huber. Damit sind die Wrestler nicht nur zum ersten Mal in Bad Säckingen, sondern in Südbaden überhaupt, zu Gast. Und mittendrin ein ganz Großer: Axel „Axeman“ Tischer (36) ist Europas bekanntester Wrestler und gehört weltweit zu den Top 100. Bereits im Alter von 13 Jahren hat Tischer mit dem Sport begonnen und war auch sechs Jahre lang in Amerika, wo er für den WWE gekämpft hatte.

Besonders in Amerika, aber auch in Japan und Mexiko ist die Schaukampf-Sportart sehr beliebt und bekannt. Der blonde Hüne Hulk Hogan oder auch Dwayne „The Rock“ Johnson gehören zu den bekanntesten Gesichtern in der Wrestling-Szene. Um die Sportart auch in Deutschland zu etablieren, hat sich vor 20 Jahren WXW gegründet. Heute zählt das Unternehmen mit einer eigenen Wrestling-Schule zu den größten Talentschmieden und hat bereits einige Talente zum Weltmarktführer WWE vermittelt. „Normalerweise treten sie nur in Großstädten auf“, erklärt Helmar Huber. „Aber ich habe es geschafft, dass sie jetzt auch nach Bad Säckingen kommen“.

In den vergangenen beiden Jahren in der Zeit der Lockdowns waren die Schaukämpfe lediglich über den hauseigenen Streamingdienst zu sehen. „Aber jetzt dürfen wir endlich wieder auf Tour gehen“, heißt es aus dem Unternehmen. 40 Kämpfer gehören zum Kader des WXW, darunter auch ein paar Damen, wobei natürlich nicht alle Schaukämpfer nach Bad Säckingen kommen werden. „Spannende Kämpfe sind garantiert und es werden ordentlich die Fetzen fliegen“, so Huber weiter. Auch Damenkämpfe werden in Bad Säckingen zu sehen sein. Um die Kämpfe möglich zu machen, wird in der Huber-Arena eine Wettkampfarena entstehen.

Nach den Schaukämpfen erhalten die Besucher die Gelegenheit, die Wrestler hautnah kennenzulernen, Fragen zu stellen und um Autogramme zu bitten. Die Tickets für „We love Wrestling“ am heutigen 4. März in der Huber-Arena sind bereits online unter www.huber-festverleih.de/event-vorschau/ oder direkt bei der Gebäudereinigung Huber in Wallbach sowie im Amt für Tourismus und Kultur erhältlich und in Kategorien gestaffelt. Im Vorverkauf sind die Tickets 5 Euro billiger als an der Abendkasse. Einlass ist ab 18.30 Uhr; Beginn der Veranstaltung um 19.30 Uhr.