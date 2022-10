von Bernadette André

Nach mehr als zwei Jahren Corona-Zwangspause feiert das Junge Theater im voll besetzten Festspielhaus Premiere mit dem Stück „Raus aus Amal“. „Es war eine schwierige Zeit hier beim Jungen Theater,“ stellte Stefan Meier, der Regisseur des Stücks bei der Begrüßung fest.

Verwirrung der Gefühle, die erste Liebe und die Sorgen und Nöte junger Leute und das Leben in der Provinz, in der Kleinstadt Amal, darum geht es in dem Stück. Da sind die Schwestern Jessica und Elin, Agnes die Außenseiterin, Markus, Jessicas Freund und Johan der Verehrer von Elin. Jessica, überzeugend gespielt von Angelika Snetkova, ist eher spießig und ätzt gegen alles und jeden, besonders gegen die anscheinend lesbische Agnes. Die feiert gerade ihren 16. Geburtstag und ist unglücklich verliebt in Elin. Von ihrem Vater gedrängt, hat sie zu einer Party eingeladen. Fabienne Huber ist die ideale Besetzung in der Rolle des äußerlich burschikos jungenhaft daherkommenden Mädchens in all seiner Empfindsamkeit, das so gar nicht hineinpasst in diese Kleinstadt-Spießer-Umgebung. Huber singt auch den eigens zum Stück von Oliver Fabro komponierten Song (Text: Stefan Meier): „Ich will raus“, der immer wieder im Hintergrund erklingt.

Aus purer Langeweile gehen die Schwestern zur Party von Agnes. Dort küsst Elin aus einer Laune heraus Agnes und lässt diese verwirrt zurück. Unter der Regie von Stefan Meier gelingt es den Akteuren die Beziehungen der Jugendlichen untereinander, sowie die Langeweile in der Provinz in allen Schattierungen darzustellen. Sie spielen ihre Rollen mit viel Engagement. So gelingt es ihnen, die komplizierte Situation von jenen, die nicht den Konventionen genügen, darzustellen. Conan Zipser agiert als Jessicas Freund Markus souverän und selbstsicher, das Gegenstück dazu ist Elins Verehrer, der von Timo Herrmann überzeugend verkörperte linkisch-unsicheren Johan.

Viktoria, die allen, die es noch nicht wissen sollten, von Agnes Lesbisch-Sein erzählt, wird gespielt von Loreen Malnar. Hinzu kommen Antine Aust in der Rolle der überforderten und offenbar alleinerziehenden Mutter der Schwestern und Helmut Kaltenbach, der als Agnes Vater in seinen Bemühungen hilflos bleibt, seine Tochter bei ihren Problemen zu unterstützen. Weitere Beteiligte: Reinhold Briegel (Video), Markus Rupprecht (Licht), Günter Kraus (Bühne), Mitglieder der Festspielgemeinde (Bar und weitere Unterstützung).